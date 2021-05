Mini Review: Ghosts ‘n Goblins Resurrection (PS4)

Il y a tellement de vêtements explosifs dans ce jeu que vous seriez pardonné de penser que c’est un autre épisode de la série Senran Kagura. Heureusement (ou, selon votre opinion, malheureusement) c’est juste l’armure incroyablement fragile du protagoniste endurant de la résurrection de Ghosts ‘n Goblins, Sir Arthur.

Vous voyez, cette série a une longue histoire d’être – pour le dire à la légère – une boue rougeâtre impossible. Une série de plates-formes d’horreur d’action et d’horreur notoirement difficiles, ce dernier opus ne fait pas exception avec une foule d’étapes si exigeantes que seuls les joueurs les plus engagés verront jamais la fin.

Alors que les titres précédents de la franchise condensaient leurs défis en des niveaux courts et serrés. Ghosts ‘n Goblins Resurrection n’a pas une telle brièveté, chaque zone cauchemardesque semblant durer beaucoup plus longtemps que n’importe quelle aventure précédente. Dans un sens, c’est le pire des deux mondes – une conception de niveau de style masocore qui est ardue à la fois par sa longueur et son contenu.

La série (en particulier dans ses incarnations Ghouls ‘n Ghosts) a pris plaisir à ses points de friction, mais elle s’est toujours sentie juste, et Resurrection ne le fait tout simplement pas. Il est rempli d’ennemis qui semblent apparaître presque au hasard et en si grand nombre que vous pourriez vous retrouver complètement submergé avant de pouvoir apprendre comment vous devez aborder une situation. Ce n’est pas un jeu qui pourrait de manière réaliste être battu lors de votre première tentative, même avec des réflexes supérieurs, grâce à un surplus de pièges de style «gotcha».

Malgré ce changement d’orientation, il est toujours très amusant de se frayer un chemin, mais en optant pour le style de difficulté moderne de la «guerre d’usure», Resurrection se retire de ses racines et donc de son identité. La plate-forme punitive est toujours agréable, mais plutôt que de maudire votre propre manque de compétence ou de concentration, vous vous demanderez comment on pourrait s’attendre à ce que vous ayez évité le dernier obstacle absurde et remplissant l’écran.

