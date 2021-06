Mini Review : Gadgeteer (PSVR) – Un casse-tête de physique VR épanouissant

La réalité virtuelle est une arène fantastique pour explorer des énigmes, surtout lorsque l’idée est si amusante et rafraîchissante. Gadgeteer vous voit concevoir d’étonnants engins Rube Goldberg en plaçant toutes les pièces manquantes pour compléter les machines, tout en progressant dans les différentes pièces d’une demeure. Ce qui commence par de simples puzzles de dominos et de billes devient de plus en plus compliqué. Ils deviennent plus longs, plus verticaux et, finalement, vous devez faire attention aux chemins de branchement. La courbe d’apprentissage est douce, les premiers niveaux nécessitant peu de travail, mais les choses évoluent rapidement vers des tâches de plus en plus importantes. Un point de départ et un point d’arrivée vous seront présentés, et le reste est un vaste océan d’obstacles à parcourir.

Le nombre de solutions est à la limite de l’infini, les seules restrictions étant la quantité réelle de matériel qui vous est fourni. Au-delà de cela, vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez pour résoudre ces énigmes. Et c’est immensément libérateur. Peu importe à quel point votre solution est absurde, si vous pouvez appuyer sur ce bouton, qui s’en soucie ? Si ça marche, ça marche. Vous voulez parcourir le puzzle et ignorer tous les chemins que les développeurs ont mis en place pour que vous puissiez les utiliser ? Vous pouvez. Vous voulez faire quelque chose de manière exponentiellement plus compliqué que nécessaire juste à cause de sa qualité ? Vous pouvez faire cela aussi.

Voir ces idées prendre vie et travail est une réalisation tellement satisfaisante. La mécanique est si convaincante que la proposition de retirer le casque est triste. Nous étions complètement captivés et nous en voulions vraiment plus une fois que nous nous sommes frayés un chemin à travers les 60 énigmes du jeu.

Heureusement, il y a. Le mode bac à sable vous permet de créer vos propres puzzles et de les partager avec la communauté en ligne. Bien qu’il y ait déjà pas mal de choix, nous avons hâte de continuer à revisiter cette partie du jeu et de voir quel genre de folie les joueurs ont concocté.