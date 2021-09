Mini Review: FIST: Forged In Shadow Torch (PS5) – L’impressionnant Metroidvania frappe au-dessus de son poids

Le titre absurde FIST: Forged In Shadow Torch commence à Torch City; une dystopie sale et dieselpunk, habitée par des animaux anthropomorphes, et quelques années avant le début du jeu envahie par la légion robotique et son armée « Iron Dog ». Notre héros est un lapin bourru nommé Rayton – un ancien pilote as dans une crise, luttant pour faire face à la défaite dans la guerre.

Lorsque son seul ami est fait prisonnier par les Iron Dogs, Ray doit sortir de sa retraite pour un dernier travail afin d’infiltrer la forteresse ennemie, armé uniquement de son intelligence et de son énorme poing mécanique. Rayton se lance dans cette aventure Metroidvania en 2D, se frayant un chemin à travers les forces d’Iron Dogs dans des batailles faciles à gérer au début mais qui s’intensifient rapidement, et il devient vite évident que même les rencontres standard posent un risque important si vous êtes malade. préparé ou négligent.

Parfois, FIST semble étonnant. Il y a eu des moments où nous avons trouvé nos pouces au ralenti sur le contrôleur alors que nos yeux erraient, recherchant les petits détails qui ont été amoureusement cuits dans chaque toile de fond – du paysage urbain crasseux et industriel au village de montagne enneigé.

C’est un monde fascinant à voir ; un bidonville froid, sinistre et métallique habité par des animaux humanoïdes – chats, rats, lapins, ours – qui se réfèrent affectueusement les uns aux autres comme des « furtizens » plutôt que des citoyens. L’histoire n’est en aucun cas révolutionnaire, mais le récit chair contre machine est savamment complété par le style visuel saisissant de Torch City, ce qui en fait un terrain de jeu fascinant.

FIST: Forged In Shadow Torch est une aventure Metroidvania stellaire se déroulant dans un monde magnifiquement réalisé, regorgeant de combats difficiles, d’une exploration enrichissante et d’une action de plate-forme épicée. Rayton Rabbit est peut-être de petite taille, mais il frappe bien au-dessus de son poids ici dans ce qui est l’un des meilleurs jeux de 2021 à ce jour.