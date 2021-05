Mini Review: Exodemon (PS5) – Un jeu de tir amusant par les chiffres

Les tireurs rétro ont une formule bien rodée ces jours-ci, donc chaque fois qu’un jeu tente de modifier cela, les résultats oscillent entre intelligent et calamiteux. Exodemon se trouve du côté de l’intelligence, modifiant le processus de la bonne manière pour masquer intelligemment une petite équipe de développement tout en rendant l’expérience amusante.

Alors que les éléments de plate-forme de la plupart des tireurs de la vieille école peuvent être frustrants, c’est en fait le meilleur atout d’Exodemon, avec une poignée d’énigmes et de secrets sautants dispersés au cours de ses cinq heures d’exécution. Bien que le jeu de tir soit suffisant, le changement le plus intéressant de la formule est l’interaction du jeu entre la mêlée et les armes à feu. Vos bras servent en fait d’interface utilisateur, montrant la santé et les armes sélectionnées sur les griffes de monstres grotesques de votre scientifique malchanceux devenu monstre – l’Exodémon titulaire.

Vous pouvez dire quelle arme vous utilisez en fonction de la couleur de votre bras, ainsi que de la rune illustrée sur le dessus de votre main, et parcourir est un jeu d’enfant. Entre la variété des armes et la façon dont elles sont intelligemment intégrées à l’expérience du titre, tout est facile à suivre dès le départ. Tondre les différents ennemis – dont la plupart sont programmés avec une forme d’attaque « charge directement sur vous » – devient rapidement une seconde nature, et naviguer dans les niveaux impressionnants du jeu est vraiment un régal.

Bien que les niveaux n’aient aucun sens logique dans le vrai jeu de tir rétro, ils font sens du jeu, tous ayant des mises en page clairement définies qui vous guident de manière experte à travers des environnements vraiment massifs. Un des points forts est un niveau entier qui se déroule dans un canyon, avec un niveau de verticalité inquiétant. La conception sait exactement quels indices vous fournir, et trouver où aller n’est pas plus difficile qu’avec n’importe quel autre jeu moderne. Alors que de nombreux environnements reposent fortement sur des murs carrelés blancs, au fur et à mesure que vous progressez à l’extérieur, plus de couleurs insuffle la vie dans le monde, un changement très bienvenu.