Mini Review: DOOM 3: VR Edition (PS4) – Une version améliorée d’un jeu solide

Les jeux non conçus avec la VR ont d’abord tendance à être plutôt aléatoires, mais le PSVR L’adaptation de DOOM 3 – le mouton noir de la célèbre franchise de tireurs – est sans aucun doute un succès. Un tireur vit et meurt de la façon dont le jeu de tir est, et le tir de DOOM 3 VR est spectaculaire. Lors de l’utilisation du Contrôleur de visée PSVR est certainement l’expérience supérieure, l’utilisation d’un DualShock 4 régulier est une alternative étonnamment compétente. Cela est vrai à la fois dans les contrôles réels et en ce qui concerne le suivi. Bien que nous ayons essayé plusieurs configurations, avec plusieurs contrôleurs, nous n’avons pas rencontré un seul problème de suivi, ce qui, comme le savent les joueurs PSVR, est une rareté. Bien que le DualShock soit mieux adapté au jeu assis, le Aim est idéal pour la position debout, même si certains des boutons que vous devez utiliser régulièrement sont très difficiles à atteindre.

Moins de succès est le confort tout en jouant. DOOM est, bien sûr, réputé pour être une franchise au rythme rapide, et en tant que tel, le jeu est capable de provoquer facilement des nausées. Même venant de quelqu’un qui n’est presque jamais sensible au mal des transports en VR, nous très vous recommande de laisser certains des paramètres de confort activés.

DOOM 3 VR est également capable de donner une nouvelle vie à l’une des facettes les plus conflictuelles du jeu: l’horreur. Alors que les paniques de saut sont constantes et aussi ennuyeuses que jamais, la réalité virtuelle réussit à vous placer sur Mars d’une manière que DOOM 3 n’avait jamais pu accomplir auparavant. Cela signifie tout l’audio ambiant, l’éclairage, le silence brusque déconcertant – tout contribue à la fluage de l’expérience à un niveau sans précédent. Il offre l’occasion d’apprécier tout ce que DOOM 3 a fait bien il y a toutes ces années, sans avoir à porter le bagage de la définition de la série pour aller de l’avant. Et c’est mieux pour ça. Ne vous attendez pas à une mise à niveau visuelle, car grâce aux limitations du casque, les choses se ressemblent plus ou moins au lancement du jeu.