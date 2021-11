Mini Review: Demon Turf (PS5) – Un nouveau jeu de plateforme 3D mélange l’ancien et le nouveau avec style

À certains égards, Demon Turf est assez old-school dans la conception. Il s’agit d’un jeu de plateforme 3D qui ne serait pas déplacé aux côtés de vos classiques préférés de l’ère PS1, avec des mondes centraux contenant de nombreux niveaux, des objets de collection à trouver et des boss à battre. Cependant, il fait évoluer la formule avec quelques rebondissements intéressants qui modernisent son gameplay, le rendant accessible sans sacrifier le défi.

Incarnant Beebz, un jeune démon qui veut régner sur le royaume et renverser le roi démon, vous commencez avec une poignée de tours de plate-forme et construisez lentement son moveet à mesure que vous prenez le contrôle de chaque territoire. L’action est réactive et fluide, et vous devrez maîtriser ses capacités au fur et à mesure que vous conquérirez chaque niveau. Les étapes d’un monde sont battables dans n’importe quel ordre, et chacune est un parcours d’obstacles difficile qui vous fait basculer et filer partout.

Une caractéristique notable est la possibilité de placer vos propres points de contrôle. Cela vous permet de définir des points de récupération où et quand tu besoin d’eux, un bon moyen de donner aux joueurs plus de contrôle sur la difficulté. Vous êtes limité à quelques points de contrôle par étape, et vous pouvez les ignorer complètement si vous voulez un niveau en un coup.

C’est un titre assez complet. En plus des niveaux et des boss habituels, il existe des mods de gameplay et des produits cosmétiques à acheter avec vos objets de collection rassemblés, des défis de plate-forme et de combat en option, des contre-la-montre à battre pour chaque étape, des objectifs en mode photo, etc. Les niveaux changeront même totalement une fois que vous aurez vaincu le boss de la zone, doublant essentiellement le contenu de base. Tout est également livré avec style – les environnements low-poly et les personnages 2D se combinent pour un look unique.

Bien que la plate-forme soit en grande partie très bonne, le jeu a ses inconvénients. La caméra ne vous donne pas toujours la meilleure vue, et les combats peuvent être frustrants avec des projectiles imprécis et un manque d’options combatives. Les combats de boss en particulier peuvent être ennuyeux. Même avec ses défauts, cependant, il s’agit d’un jeu offrant beaucoup de personnalité et un plaisir de plate-forme rafraîchissant et propre.