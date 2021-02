Mini Review: Curse of the Dead Gods (PS4) – Dungeon Crawler éclaire le chemin avec des mécanismes uniques

Dans Curse of the Dead Gods, vous explorez des cartes générées aléatoirement dans un donjon maudit. La lumière est votre meilleur ami, car vous subissez plus de dégâts dans l’obscurité et les pièges ne sont révélés que lorsqu’ils sont éclairés. Avec une torche fiable, vous pouvez allumer des braseros (et des ennemis) dans chaque pièce dangereuse. Une variété d’armes primaires, secondaires et à deux mains gardera chaque course fraîche; non seulement ils gèrent tous différemment, mais ils peuvent avoir toutes sortes d’effets supplémentaires.

Chaque fois que vous franchissez une porte, vous gagnez en corruption. Lorsque le compteur se remplit, vous serez maudit – ceux-ci ont des effets positifs et négatifs qui peuvent faire ou défaire une course. Ils peuvent être très bénéfiques, et vous pouvez en avoir quatre avant l’arrivée de la cinquième et dernière malédiction pour vraiment vous tester. Les aspects de la lumière et de la corruption alimentent très bien le gameplay; certaines reliques (buffs passifs) et armes augmenteront votre puissance dans la lumière – ou l’obscurité – et vous pouvez échanger des objets de magasins corrompus si vous ne pouvez pas vous permettre le prix de l’or.

En utilisant des crânes et des anneaux gagnés pendant le jeu, vous débloquerez des avantages permanents. Des bénédictions équipées vous aideront dans le donjon, et il existe des autels d’armes qui vous donneront des ensembles aléatoires de votre collection déverrouillée. Cela peut rendre les choses un peu plus faciles, mais vous serez toujours à la merci du donjon aléatoire et des ennemis.

C’est un jeu difficile. Malgré les attaques télégraphiques des ennemis, leur nombre peut prendre le dessus sur vous. Combiné avec des pièges d’arène, des dangers et un manque de sources de lumière, cela peut être assez difficile. Cependant, avec une parade, un jet d’esquive et votre ensemble d’armes, vous avez de nombreuses opportunités de vous défendre. Le combat vous garde vraiment sur vos gardes et donne au jeu un rythme rapide qui rend les courses encore plus addictives. Si vous voulez un robot d’exploration de donjon avec un gameplay satisfaisant et des idées uniques, c’est loin d’être une malédiction.