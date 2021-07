Mini Review : Cris Tales (PS5) – RPG enchanteur inspiré des classiques

Cris Tales est un jeu absolument magnifique qui s’inspire fortement des RPG classiques tels que Final Fantasy VI et Chrono Trigger, tout en réussissant à donner sa propre tournure aux choses. Le protagoniste du jeu, Crisbell, est une jeune orpheline qui acquiert un cristal temporel magique qui lui montre une vision du futur où sa petite ville est détruite. Cela l’amène à se lancer dans une aventure pour essayer de changer l’avenir et de sauver le monde.

Les cristaux du temps vous permettent de voir aussi bien dans le passé que dans le futur. Être capable de voir la destruction à l’avenir aide à ramener à la maison ce contre quoi vous vous battez, tandis que regarder dans le passé peut vous montrer comment les choses se sont passées. C’est une mécanique assez soignée, ce qui signifie également que chaque fois que vous terminez une quête dans le présent, vous pourrez voir son résultat dans le futur. Cela rend les actions que vous entreprenez se sentent beaucoup plus utiles et significatives.

C’est aussi une mécanique très utile lors des batailles au tour par tour du jeu. Un combat de boss précoce vous voit vous battre contre un ennemi avec un énorme bouclier qui bloque vos attaques. Utiliser une attaque à l’eau pour le tremper, puis déformer cet ennemi vers le futur fait rouiller le bouclier, laissant l’ennemi vulnérable à vos attaques.

C’est certainement un nouveau concept, mais pour en tirer le meilleur parti, il faut que les ennemis soient dans la bonne position sur le champ de bataille et utilisent les capacités des alliés pour mettre en place une chaîne d’attaques utile. Pendant les combats réguliers, il est généralement plus facile de frapper des ennemis avec des compétences et des capacités normales.

Vous aurez progressivement accès à de nouveaux personnages tout au long de votre aventure. Non seulement ils sont merveilleusement divertissants pendant l’histoire, mais ils ont également des capacités uniques au combat qui peuvent vraiment changer la façon dont vous vous battez. Cela garde le jeu frais et intéressant tout au long des 30 heures environ qu’il faut pour arriver à sa conclusion.