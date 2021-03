Mini Review: Crash Bandicoot 4: It’s About Time (PS5) – Cracking Platformer semble incroyable après la mise à niveau de nouvelle génération

Il y a beaucoup à aimer à propos de Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Suite directe de la trilogie classique de Naughty Dog, ce dernier jeu de plateforme emmène le marsupial et ses copains dans une aventure à couper le souffle alors qu’ils mettent un terme aux singeries de Neo Cortex et N.Tropy. Il a fait ses débuts sur PlayStation 4 l’année dernière, et bien qu’il soit parfaitement utilisable sur l’ancien matériel, la mise à niveau PS5 laisse vraiment le jeu briller.

Fonctionnant sur la nouvelle console, It’s About Time semble tout simplement excellent. Le style artistique caricatural, avec ses couleurs vives, ses lignes épurées et son animation expressive, est absolument magnifique en résolution 4K. Bien qu’il n’utilise pas le HDR (pour autant que nous le sachions), il chante toujours vraiment sur un écran 4K. De plus, le jeu est verrouillé à 60 images par seconde sur PS5, fonctionnant sans à-coups, quelle que soit la façon dont les choses deviennent chaotiques.

Il fait également bon usage des cartes d’activité, vous permettant de sauter au dernier contre-la-montre, ou entre les mondes. L’aide au jeu est également utilisée, fournissant des visites vidéo des niveaux. Il est bon de voir des jeux tiers tirer pleinement parti de fonctionnalités comme celle-ci. Ailleurs, le retour haptique du DualSense n’est pas pleinement utilisé, mais les déclencheurs adaptatifs confèrent à certains mouvements une couche supplémentaire de tactilité – sentir la gâchette tirer sur le pistolet à rayons de Cortex, par exemple. Ce n’est pas la meilleure implémentation, mais c’est mieux que la sensation comparativement plate d’un DualShock 4.

Il faut également mentionner l’énorme différence que fait la PS5 sur les temps de chargement. Sur PS4, le chargement du jeu était définitivement long, surtout si vous essayiez de réussir chaque étape. Avec PS5, les écrans de chargement sont considérablement réduits, ce qui rend les redémarrages beaucoup plus agréables. C’est donc une mise à niveau solide vers un excellent jeu – et gratuite si vous possédez l’ancienne version. Si vous recherchez une analyse plus détaillée du jeu lui-même, consultez notre revue Crash Bandicoot 4: It’s About Time PS4.