Mini Review: Cozy Grove (PS4) – Un petit sim de la vie relaxant qui vaut la peine de s’en tenir

Cozy Grove est un petit jeu relaxant dans lequel vous êtes chargé d’aider des fantômes amicaux sur une île abandonnée. Il y a un indice certain d’Animal Crossing à ce sujet, mais le jeu est généralement moins impliqué que le mastodonte de la vie de Nintendo. Vous passerez la plupart de votre temps à faire des courses assez simples pour les fantômes susmentionnés; en collectant des matériaux spécifiques et en fabriquant les objets demandés, vous progressez dans l’histoire de chaque habitant des morts-vivants.

Mais voici la torsion: Cozy Grove est conçu pour être joué en courtes rafales au cours de semaines et de mois (dans le monde réel). En tant que tel, vous vous retrouverez face à des barrages routiers si vous jouez pendant de longues périodes. Par exemple, un fantôme peut vous dire que vous devrez attendre jusqu’à demain pour qu’un certain événement se produise, et que vous n’avez pas d’autre choix que de faire ce qu’ils disent. Cela peut être un peu frustrant si vous vous lancez vraiment dans le développement et la décoration de votre nouvelle île, mais c’est ainsi que le jeu est structuré.

Et pour être honnête, les choses deviennent beaucoup plus libres par la suite. Au fur et à mesure que votre île grandit et que vous découvrez plus de fantômes, vous avez accès à un plus grand nombre de quêtes et de ressources. Peu à peu, vos sessions de jeu s’agrandissent et, d’ici peu, vous aurez de nombreuses tâches à vous occuper. Mais même si vous êtes fatigué de faire des faveurs à vos copains spectraux, vous pouvez toujours vous essayer à des activités annexes addictives, comme la pêche ou la recherche de trésors. Cosy Grove est juste un endroit agréable.

Cependant, le jeu a quelques désagréments qui pèsent sur votre plaisir. Pour commencer, les performances sur PlayStation 4 peuvent être étonnamment médiocres. Il y a des moments où la fréquence d’images prendra une baisse notable, ou tout l’écran se bloquera pendant quelques secondes. Cozy Grove est un joli jeu, mais ce n’est pas ce que vous appelez graphiquement exigeant, c’est donc vraiment dommage que les performances puissent être si inégales.

En plus de ça, l’île est tellement encombrée d’arbres, de rochers et d’autres objets qu’il peut être difficile de voir les choses sur le sol. Le jeu utilise une technique visuelle intelligente où les objets deviennent transparents, ce qui permet une meilleure vue, mais cela ne se produit que lorsque vous vous approchez desdits objets. En tant que tel, vous vous surprendrez à faire le tour de toute l’île lorsque vous recherchez des éléments spécifiques. Ce n’est pas un gros problème, mais cela rend le jeu difficile à jouer.