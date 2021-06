Mini Review: Chicory: A Colorful Tale (PS5) – Painterly Puzzler est presque parfait

Parfois, le monde peut sembler incolore. Pourtant, lorsque nous essayons d’ajouter certains des nôtres – une touche de rouge vif à travers, par exemple, un abribus – nous sommes du mauvais côté d’une accusation de vandalisme. Nous nous tournons donc à nouveau vers le monde évadé du jeu, sautant dans ce charmeur absolu du fardeau émotionnel de la créativité. D’accord, cela semble assez épuisant, mais rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité.

Chicorée : un conte coloré vous voit prendre le contrôle d’un gardien de déchiqueteur (du nom de votre plat préféré) pour le titulaire Chicorée eux-mêmes, qui est le dernier d’une longue lignée de porteurs d’un pinceau magique qui leur permet d’ajouter habilement de la couleur au monde. Chicory a disparu et a laissé le pinceau derrière lui pour que le surintendant Jaffa Cakes prenne les poils et lance Bob Ross sur le cul de bonbons du monde du jeu.

C’est un truc lisse, lisse et brillamment poli – nous apprécions que ce soit une déclaration légèrement réductrice, mais il n’y a pas de jank indépendant ici. Cela a le flair d’un titre AAA, ainsi que le temps de jeu : vous pourriez facilement passer plus de 20 heures dans le monde merveilleusement réalisé de Chicory, interagir avec ses personnages bien écrits et profondément sympathiques et résoudre des énigmes environnementales à base de coloriage avec un nombre apparemment sans cesse croissant d’outils artistiques différents qui équilibrent brillamment polyvalence et facilité d’utilisation. Si nous pouvons critiquer quoi que ce soit, il y a évidemment un monde de différence entre utiliser le DualSense pour peindre et utiliser une souris dans la version PC.

Une aventure indépendante avec la confiance de gros frappeurs comme Sous-titre, Chicory: A Colorful Tale est une sacrée surprise agréable qui excelle à tous les niveaux où il est possible de le faire. Serait-ce trop galvaudé de dire qu’il appartient à une galerie d’art ?