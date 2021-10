Mini Review: Carrion (PS4) – Une Metroidvania grotesque avec une atmosphère incroyable

Jamais regardé John Carpenter La chose et pensé à quel point ce serait cool de jouer en tant qu’organisme? Si c’est le cas, Carrion est le jeu qu’il vous faut.

Vous incarnez un petit organisme qui s’échappe d’une cellule de détention. En atteignant les évents, vous vous retrouvez dans un immense laboratoire de recherche tentaculaire avec deux objectifs : propager votre infection dans tout l’établissement et, bien sûr, vous échapper. Ceux-ci se déroulent dans un style Metroidvania traditionnel, avec des niveaux interconnectés qui s’ouvrent davantage à mesure que vos capacités augmentent.

Il y a moins de retour en arrière que d’habitude, un changement bienvenu – et nécessaire – car les environnements se mélangent facilement. Le gameplay est correct, ne dépassant jamais vraiment le niveau de service. Vous ne pouvez utiliser certaines capacités qu’à certaines phases de votre évolution, ce qui crée des énigmes intéressantes car vous devez tenir compte de la forme que vous prenez. Cette multitude d’outils finit par rendre le combat trivial, car vous avez tendance à vous sentir trop fort pour que quoi que ce soit soit vraiment difficile. Tout cela est parfaitement bien, car la vraie star est l’organisme.

Une masse grotesque et palpitante de chair et d’yeux sans forme définie, tout ce que vous faites est de casser des choses et de consommer des personnes sans défense et en fuite. Cette chasse est la vraie star, avec un niveau de violence ridiculement excessif. Bien que nous ayons mentionné que le combat n’offre pas beaucoup de défi, il laisse amplement de place au jeu de rôle en tant que créature traditionnelle du film d’horreur, et nous nous sommes beaucoup plus amusés à ajouter ces règles auto-imposées. Isoler les gens et frapper soudainement dans l’ombre est plus satisfaisant que de se précipiter aveuglément et de spammer la gâchette, même si ce dernier est plus facile. Une planification prudente et minutieuse correspond au humeur du jeu beaucoup mieux.

L’atmosphère est oppressante, avec des couleurs sombres, un éclairage tamisé et un grondement grave et menaçant imprégnant l’établissement. Même la façon dont vous vous déplacez y contribue, une masse dégoûtante de vrilles s’étendant dans toutes les directions, enduisant les choses de sang. Et les animations sont impeccable: beau, horrible, fluide.

Bien que le gameplay et la conception des niveaux soient assez médiocres, nous pensons toujours que ce jeu vaut le détour. Il s’agit de l’atmosphère et de l’organisme lui-même, qui sont tous deux des succès retentissants et valent à eux seuls le prix d’entrée.