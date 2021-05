Mini Review: Call Of The Sea (PS5) – Un casse-tête joli mais prévisible

Norah est malade et son mari Harry a disparu après avoir cherché un remède dans le monde. Après avoir reçu un mystérieux colis, Norah décide de se rendre à l’endroit où Harry était connu pour la dernière fois – une île au large de Tahiti. Call of the Sea se présente comme un jeu de mystère lovecraftien, et bien que le casse-tête d’aventure à la première personne soit clairement influencé par le travail de l’écrivain, il ne parvient pas à résoudre le problème du mystère.

Il y a six chapitres qui vous font traverser l’île, trouver des indices pour résoudre des énigmes et finalement révéler où se trouve Harry et les secrets de la mystérieuse maladie de Norah. Les énigmes elles-mêmes sont vraiment ce qui vend le jeu, le mélange idéal de défi et de réalisable. Alors que Norah explore son environnement, elle griffonnera des notes qui aideront à résoudre des énigmes pour chaque chapitre. Il est assez frustrant de ne pas pouvoir regarder ces notes dans un puzzle; il faut sortir pour les voir à chaque fois. Ce n’est pas un problème pour les puzzles plus simples, mais pour les plus complexes, c’est un peu un casse-tête.

Les carnets de voyage que Norah recueille ajoutent beaucoup de contexte à l’histoire, révélant le sort de Harry et de son équipage et donnant vie à l’île. Cela peut être beaucoup à lire, et cela ne semble pas être le meilleur moyen de démêler une histoire aussi riche, en particulier avec autant d’éléments manquants. L’histoire elle-même est entièrement prévisible et les personnages sont en grande partie oubliables – vous ne passez pas assez de temps avec eux pour vraiment vous soucier de leur destin. À la fin, le jeu vous donne un choix, et il y a une sorte de « alors quoi » ressentir la décision. Cela rend finalement un choix non pertinent, car il est difficile de s’en soucier de toute façon.

Esthétiquement, le jeu est vraiment joli et évoque totalement son décor des années 1930. Le jeu est en proie à un dialogue martelé qui le rend totalement campé et ressemble à un vieux film B, mais pas tout à fait terrible lorsqu’il est associé à l’influence lovecraftienne sur laquelle il s’appuie. Call of the Sea est un jeu de puzzle principalement amusant qui ne répond pas au mystère qu’il essaie de vous faire dévoiler. Bien qu’il ait l’air esthétique et coche de nombreuses cases pour son décor d’époque, l’histoire est terne et prévisible.