Mini Review : Button City (PS5) – Une aventure mignonne, mais c’est tout

Button City est un adorable petit jeu sur un groupe de copains animaux mignons et leurs aventures d’arcade. Incarnant Fennel le renard, vous êtes nouveau en ville et vous vous retrouvez amis avec un trio d’habitués de la salle d’arcade titulaire. Tout est extrêmement doux, avec une histoire simple mais réconfortante qui fait avancer les choses.

Le problème, c’est que tout le reste manque un peu. Encore une fois, les personnages qui composent le monde sont amusants à interagir, mais il n’y en a pas vraiment assez ici pour mordre à pleines dents. Le monde est divisé en de nombreuses scènes miniatures ressemblant à des dioramas, et vous vous téléportez entre elles. Vous pouvez le faire assez librement, en explorant l’arcade, votre maison, un café, le parc, etc. Bien que tout soit très fantaisiste, il n’y a pas grand-chose à faire dans aucun de ces endroits, à l’exception de Button City lui-même.

L’arcade abrite quelques mini-jeux à apprécier, tels qu’un jeu de rythme, un coureur et Gobabots, un jeu consistant à jeter plus de fruits dans un mélangeur que l’équipe adverse. Ceux-ci s’intègrent dans le récit à certains moments, mais les jeux eux-mêmes ne sont pas particulièrement bons. Le jeu de rythme est une mauvaise imitation du DDR, le coureur est une course de trois tours extrêmement facile et les Gobabots sont un jeu d’équipe superficiel. Ils interrompent la marche et la discussion habituelles que vous ferez, et il y a de quoi s’amuser – ne vous attendez pas à ce qu’aucune des attractions d’arcade ne vous épate.

Dans l’ensemble, c’est un jeu décontracté avec de la personnalité et du charme, mais il n’y a pas grand-chose de plus que cela. Bien que vous aimiez explorer la ville et rencontrer ses habitants, il n’y a pas assez de substance ici pour garder les choses intéressantes.