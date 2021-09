Mini review : Bus Simulator 21 (PS4) – Zen Sim ne se prend pas trop au sérieux

Bus Simulator 21, comme son prédécesseur PlayStation 4, est à cheval entre la gestion authentique des transports publics et le divertissement ironique. Alors que cette simulation de véhicule se déroule sur deux cartes – la toute nouvelle Angel Shores d’inspiration américaine et une version mise à jour de la toile de fond européenne Seaside Valley – vous oblige à vous engager dans tous les détails de la conduite de bus, comme la vente de billets et l’extension des rampes pour fauteuils roulants, il aime aussi se moquer de lui-même en mettant l’accent sur le bavardage insensé des clients que vous transporterez. Tout le monde a une opinion sur le boys band All Direction, apparemment.

Alors que les gags peuvent être un peu ringards et dépassés, nous apprécions que le jeu ne se prenne pas trop sérieusement. Malheureusement, nous souhaitons que le développeur ait pris un peu l’interface utilisateur du titre Suite sérieusement. Vous passerez presque autant de temps dans les menus qu’au volant, à tracer des itinéraires qui relient les destinations clés de chaque carte. Mais bien que l’ajout de l’équilibrage des itinéraires et des heures de pointe ajoute de la profondeur à la stratégie, il est toujours écrasant et difficile à suivre – un problème que nous avons également rencontré avec l’original. En fait, malgré les missions d’introduction douces, nous dirions que c’est pire ici.

Une fois que vous avez tout compris, il y a un appel zen à l’action. Vous êtes encouragé à conduire vous-même les itinéraires avec précision, car cela améliorera la façon dont vos employés d’IA les exploitent lorsque vous travaillez ailleurs. Cela signifie qu’il y a toujours un bon équilibre entre stratégie et gameplay, avec plus de 30 bus sous licence différents disponibles au lancement et des options de coopération en ligne pour un maximum de quatre joueurs. La nouvelle carte, avec son méli-mélo de quartiers, est un endroit amusant à explorer – bien que visuellement, ce soit un jeu moche, avec même des éléments de cockpit flous et présentés en basse résolution.

L’attrait ici est de construire un empire des transports publics, et vous serez surpris de la rapidité avec laquelle le temps passe alors que vous commencez à étendre les itinéraires et à augmenter votre flotte. C’est un goût acquis, bien sûr, mais impressionnant à quel point un jeu conçu pour reproduire un travail réel peut être si étrangement relaxant lorsque vous êtes au volant.