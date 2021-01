Mini Review: Bonkies (PS4) – Le jeu de construction en coopération est simple mais satisfaisant

Vous pensez avoir joué à tous les jeux coopératifs locaux sur PlayStation 4? Eh bien, avez-vous construit des structures en basse gravité en tant que singe avec un bras robotique? Je ne le pensais pas, mais ne vous inquiétez pas – Bonkies est là pour répondre à ce besoin très spécifique. Jouable seul ou en coopération jusqu’à quatre joueurs, ce petit jeu inhabituel vous met dans les bottes d’un chimpanzé spatial. Peu importe le nombre de joueurs, la tâche est simple: créer les formes requises dans les délais impartis.

La présentation adorable le rend adapté à tout le monde, mais les commandes sont quelque chose à quoi s’habituer. Les quatre boutons faciaux contrôlent la direction de votre robot-bras, tandis que vous faites du jetpack avec le joystick gauche et utilisez les déclencheurs pour stimuler et saisir. Ce n’est pas super complexe, mais l’utilisation des boutons du visage pour le bras nous a pris une minute. Une fois que vous avez compris les choses, c’est un jeu coopératif assez simple mais divertissant.

À l’aide de votre robot-bras, vous saisirez des pièces de différentes formes et tailles et les déplacerez vers la silhouette, en les déconcertant ensemble pour remplir le contour. Évidemment, avec plus de joueurs, les choses peuvent facilement devenir incontrôlables, il est donc important de communiquer pour que vous soyez tous sur la même longueur d’onde. Les objets lourds peuvent nécessiter plus d’un singe à soulever, ce qui nécessite encore une fois une coordination avec vos camarades.

Si vous battez un niveau sous un certain seuil, vous gagnerez une banane, qui servira à débloquer des étapes supplémentaires et de nouveaux personnages à jouer. Le jeu n’est pas énorme, mais ces bananes vous donnent une raison de rejouer des niveaux et d’améliorer vos temps.

Honnêtement, il n’y a pas beaucoup plus dans le jeu que cela. Vous construisez simplement des structures simples et espérez que la physique ne les fera pas s’écrouler. Cependant, si vous recherchez un jeu coopératif léger et facile à vivre, cela vous grattera.