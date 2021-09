Mini Review: Big Rumble Boxing: Creed Champions (PS4) – Le lien élégant est un peu trop léger pour être un coup de grâce

Les fans peuvent regretter à juste titre le manque de jeux de sport d’arcade sur le marché en ce moment, mais imaginez-vous être dans la boxe: même la franchise très populaire Fight Night d’EA Sports a été suspendue alors qu’elle flirte avec l’UFC plus viable commercialement. Creed: Rise to Glory était une sortie stand-and-bang rare sur PS4, mais son exclusivité en réalité virtuelle a sévèrement restreint son public. Big Rumble Boxing: Creed Champions vise à rectifier cela, en proposant un punch-’em-up Ready 2 Rumble Boxing inspiré par le Rocheux la franchise.

Tous vos favoris sont ici, de Balboa lui-même à Ivan Drago, James ‘Clubber’ Lang et Apollo Creed. Alors que le gameplay est construit sur des bases simplistes à deux boutons, le développeur injecte un éventail impressionnant de personnalité dans chaque protagoniste, les augmentant avec des mouvements et des fioritures uniques. Il y a aussi une quantité surprenante de profondeur dans la quantité de combos que vous pouvez effectuer et, surtout, le timing dont vous aurez besoin pour réussir. Manquez vos fenêtres d’opportunité et même dans les difficultés les plus basses, vous trouverez vos fesses fermement sur le sol.

Entre les modèles de personnages de bandes dessinées et les divers décors, il y a ici une esthétique de bande dessinée agréable qui rend justice à la licence avec un maigre budget. Malheureusement, c’est un peu trop simple pour justifier pleinement son prix : l’inclusion de chansons sous licence, comme L’oeil du tigre, donnez-lui un peu de panache – mais le mode histoire est simpliste, avec des scènes cinématiques basées sur du texte liant les événements ensemble, et il n’y a pas d’option en ligne ou de modes alternatifs à proprement parler. Même si ce qui est ici est de haute qualité, on a l’impression qu’il aurait pu le faire avec un ou deux montages d’entraînement supplémentaires, juste pour ajouter un peu plus de bœuf à ses os.