Mini Review: Battle Axe (PS4) – Mélange de haut en bas de Brawler et Run-‘n’-Gun avec Henk Nieborg Pixel Art

Considérant que le travail de Makoto Uchida sur Golden Axe a été inspiré en combinant une toile de fond fantastique avec le gameplay de Double Dragon – parallèlement au fait que Golden Axe allait à l’origine être nommé Battle Axe ou Broad Axe à la place – le plus grand compliment que nous pouvons donner à la PS4 de Numskull Games Battle Axe, c’est qu’il capture avec succès l’esprit de ses inspirations. Depuis ses origines en tant que projet Kickstarter, Battle Axe a été présenté par les développeurs Henk Nieborg et Bitmap Bureau comme un jeu descendant qui tire sa vision non seulement de Gant, mais aussi les paramètres de Golden Axe et Dungeons & Dragons: Shadow over Mystara.

Le pixel art délicieusement détaillé de Nieborg présente Battle Axe comme un jeu d’arcade de l’ère CP System, et les références de Capcom s’étendent à la fantastique bande-son fantastique de Manami Matsumae, qui est renforcée par son expérience de composition de musique beat-’em-up pour Final Fight, et en particulier sa syntonise Épée magique.

Le gameplay mêle bagarres et tirs, donc, bien que les attaques de Fae l’elfe noir soient centrées sur la mêlée, le contraste entre les trois personnages sélectionnables est ce qui distingue Battle Axe comme étant plus proche d’un jeu de descente et d’armes à feu, plutôt que de simplement pirater et -slashing. Les coups de canon de Rooney jouent comme un jeu de tir, et tirer le meilleur parti des boules de feu fixes de Gunstar Heroes-esque d’Iolo fait progresser le sosie de Balin le Hobbit comme une version rétro moderne. Le moteur du chaos.

La courbe de difficulté est bien équilibrée, où éviter les pièges à feu et les pointes cachées a la priorité dans l’étape 3, et le défi s’accélère avec des ennemis agressifs renvoyant des projectiles dans la dernière étape 4. La coopération locale à deux joueurs facilite le jeu au début – bien que vous devez tous les deux avancer à l’unisson, car les joueurs qui se précipitent devant un ami à la traîne sont punis par des coups bon marché. Le défi difficile du mode Arcade et les combats de boss bourrés d’action sont rigoureusement old school dans la mesure où la perte de trois vies entraîne la fin du jeu, et vous devez redémarrer le jeu entier sans aucun point de contrôle, ou enregistrer des états, et même pas de crédits pour continuer.

Il y a une valeur de rejouabilité à trouver dans le paramètre de difficulté Difficile, ou la poursuite de 29 trophées pour un Platine, ainsi qu’un défi Nouveau jeu + déblocable. Pourtant, même l’inclusion d’un mode infini supplémentaire met en évidence la façon dont le gameplay de base devient répétitif, et les quatre principaux domaines du mode Arcade peuvent être battus en moins d’une heure. Si l’idée d’explorer pour sauver les villageois vous rappelle affectueusement les zombies ont mangé mes voisins, ou peut-être vous souvenez-vous de bagarreurs d’arcade isométriques comme Magie des donjons et Wizard Fire, alors la nostalgie évoquée par Battle Axe mélangeant ensemble deux formidables genres anciens peut encore se frayer un chemin dans votre cœur.