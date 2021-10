Mini Review: Backbone (PS5) – L’escalade du mystère mord plus qu’il ne peut mâcher

Backbone fait une bonne première impression. Il s’agit d’un jeu noir et narratif dans un monde habité par des animaux anthropomorphes, tous vivant leur vie dans une ville dystopique. Incarnant Howard Lotor, un détective privé qui parvient à peine à joindre les deux bouts, vous assumez ce qui semble être un travail simple, mais cela vous mène bientôt à un complot beaucoup plus vaste et beaucoup plus sinistre. L’histoire met bien les choses en place, mais plus elle avance, plus sa narration devient incontrôlable.

Jouant comme un hybride d’aventure pointer-cliquer et de roman visuel, vous explorez divers quartiers de la ville, interagissant principalement avec des points d’intérêt et discutant avec les résidents. Les séquences furtives ajoutent un peu de tension au gameplay, mais elles sont si rares et le concept si sous-exploré que vous vous demanderez pourquoi elles sont incluses. La grande majorité de votre temps sera en conversation avec de nombreux personnages alors que vous essayez de suivre la piste du mystère macabre.

On vous propose généralement deux ou trois choix de dialogue, dont certains conduisent à des réponses différentes, mais il semble qu’il s’agisse d’un jeu entièrement linéaire avec une seule fin. Quelle que soit la manière dont vous choisissez de parler avec tout le monde, l’histoire se poursuivra. Encore une fois, le jeu met en place son récit avec une tournure initiale intrigante, des personnages vraiment intéressants et un récit de mauvaise humeur, mais tout déraille à mi-chemin et devient plus déroutant à partir de là.

Nous appréciions le scénario du détective lowlife qui se met en travers de sa tête, mais cela prend une autre tournure plus tard en quelque chose de décidément plus obscur. La dernière heure ou les deux dernières tournent toute l’histoire en boucle, et pour aggraver les choses, on a l’impression qu’aucun des fils de l’intrigue n’est résolu – vous êtes simplement laissé en suspens, probablement avec un front plissé, pendant que le générique défile. C’est dommage, car la musique et les visuels sont excellents tout au long, mais la présentation ne suffit pas à elle seule, et c’est à peu près tout ce qu’elle a.