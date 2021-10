Mini Review: AWAY: The Survival Series (PS5) – La vie trouve un chemin, loin

Sur le papier, AWAY: The Survival Series semble être une expérience vraiment intéressante. Il se déroule dans un monde post-apocalyptique où l’humanité s’est éteinte et où il ne reste que des poches de vie. Vous incarnez un adorable jeune planeur à sucre qui essaie de survivre dans un environnement dangereux et hostile avec sa famille. Tout cela semble être une aventure amusante et excitante, mais la réalité laisse juste un goût amer.

Un narrateur à la David Attenborough vous guidera en douceur en décrivant le monde qui vous entoure. C’est un moyen intéressant de vous renseigner sur les menaces que vous rencontrerez et vous aurez parfois l’impression d’être dans un documentaire sur la nature de la BBC. Le problème est que le narrateur parle souvent de lui-même, ce qui rend presque impossible de dire de quoi il parle.

Les planeurs de sucre étant des créatures assez agiles, vous vous attendriez à ce que l’exploration soit assez amusante, mais vous vous trompez. Avec une caméra qui vous suit d’un peu trop près et des commandes maladroites, ce petit marsupial est trop facile à glisser directement dans un buisson épineux ou vers une tombe aquatique. Essayer de lutter contre les prédateurs est également une expérience douloureuse, car vous avez l’impression d’écraser des boutons plutôt que d’utiliser une compétence.

Le mode histoire sera terminé dans les cinq heures, mais il existe un mode exploration si vous n’avez pas encore fait le plein de bugs. Ici, vous pourrez prendre le contrôle d’autres créatures et, comme le titre l’indique, explorer. Il y a de courts journaux vidéo disséminés un peu partout si vous voulez essayer d’en savoir plus sur ce qui s’est passé dans le monde. Bien que, une fois que vous réalisez que les autres créatures sont encore plus difficiles à contrôler que le planeur de sucre et que vous avez rencontré votre juste part d’accidents, vous déciderez probablement que vous ne vous souciez pas vraiment des raisons de la disparition de l’humanité.