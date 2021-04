Mini Review: Auto-stoppeur (PS4) – Un concept intrigant peut être monotone

Dans un monde d’action rapide et de prise de décision stratégique, il est parfois agréable de jouer le rôle d’un spectateur. Auto-stoppeur est un jeu qui se targue de vous emmener à travers un voyage, au lieu de vous laisser créer votre propre chemin. Le résultat final est un voyage monotone mais stimulant, plus proche d’une expérience interactive que d’un jeu traditionnel.

La principale motivation de l’auto-stoppeur est l’intrigue mettant en vedette un auto-stoppeur amnésique en voyage pour découvrir son passé. Après avoir fait un tour avec un producteur de raisins secs nommé Vern, l’auto-stoppeur découvre une photo de lui et de sa petite amie dans la boîte à gants de Vern. Après que Vern révèle accidentellement qu’il en sait plus qu’il ne le dit sur la situation de l’auto-stoppeur, l’auto-stoppeur se rend compte que sa petite amie pourrait avoir des ennuis. Il entreprend ensuite un voyage en stop avec des événements étranges pour sauver sa petite amie et se souvenir de son passé.

Alors que l’auto-stoppeur se déplace de voiture en voiture, il rencontre plusieurs conducteurs avec leurs propres problèmes. Bien que vous ne résolviez pas explicitement leurs problèmes, les pilotes laissent chacun au joueur avec des questions philosophiques allant du désir humain à la véritable puissance de la technologie de l’IA. Les interactions entre le conducteur actuel et l’auto-stoppeur sont facilement les points forts ici, car le dialogue entièrement exprimé est bien conçu et jonché de références à d’autres œuvres, telles que Gatsby le magnifique et La matrice.

Malheureusement, c’est dans le gameplay que l’auto-stoppeur échoue finalement. Le jeu se joue à la première personne, l’auto-stoppeur interagissant avec son environnement de manière mineure, comme ouvrir ou fermer une fenêtre. Pour la plupart, vous sélectionnez simplement une option de dialogue ou interagissez avec un objet que le jeu vous demande, mais parfois le jeu se répandra dans un casse-tête ou deux. La difficulté de ces énigmes est omniprésente, certaines énigmes s’expliquant d’elles-mêmes tandis que d’autres sont incroyablement obtuses, ce qui brise le rythme.

Même si le jeu est incroyablement court à environ trois heures, le plus gros problème de l’auto-stoppeur réside dans son rythme, car il peut traîner énormément à certains points. L’option de sauter ou d’avancer rapidement le dialogue aurait pu contribuer à la monotonie, mais cette fonctionnalité est étonnamment absente. De plus, le jeu a du mal à fonctionner correctement aux points. Les objets en arrière-plan apparaissent constamment, le jeu bégaie pendant la sauvegarde et les menus se figent, forçant une réinitialisation complète du jeu, brisant gravement le déroulement de l’histoire.

Alors que jouer en tant que personne qui n’est pas dans le siège du conducteur est une idée nouvelle, l’auto-stoppeur a du mal à créer une expérience de jeu agréable. Bien que l’histoire soit engageante, les problèmes techniques du jeu, la difficulté de puzzle incohérente et le gameplay globalement monotone en font un meilleur film qu’un jeu. Si vous recherchez un jeu qui vous permet de jouer une expérience plus interactive, vous devez éviter l’auto-stoppeur.