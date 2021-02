Mini Review: Arrog (PS4) – Un voyage extrêmement court mais qui en vaut la peine

Nous avons tapé presque autant de personnages pour cette revue qu’il y a de secondes de jeu dans Arrog. Le temps de jeu n’est pas tout, cependant, et cette expérience d’une demi-heure vaut le détour. Il est presque impossible de discuter sans gâcher les choses, mais il s’agit essentiellement d’une aventure de puzzle point and click.

Le gameplay est assez limité; vous êtes là pour la moitié du temps et lorsque vous prenez le contrôle, les énigmes sont très simples. C’est plus un court métrage interactif qu’un jeu tel que nous le connaissons, mais il y a des moments intéressants qui sont disséminés partout. Bien que les énigmes ne soient pas un défi, cela signifie que les choses avancent à un rythme volontairement soutenu.

Vous êtes plus ici pour la belle présentation minimaliste en noir et blanc, la musique de rêve et l’histoire simple. Le jeu représente les vues péruviennes sur la vie et la mort avec un récit sans mots, et c’est vraiment assez efficace.

Si vous abordez cela du point de vue d’un chasseur de trophées plutôt que de rechercher une expérience unique, Arrog vous sera également utile. Vous pouvez atteindre un Platinum super simple confortablement en une heure, si c’est ce que vous recherchez. Cependant, cela semble un peu réducteur étant donné le ton du jeu. Si vous recherchez une aventure vraiment unique en son genre, que vous ne vous souciez pas d’une courte durée d’exécution et que vous souhaitez rencontrer des capybaras éthérés, cela coche toutes ces cases très spécifiques.