Mini Review: A Juggler’s Tale (PS5) – Unravel Meets Limbo in Pleasant Platformer

Le PlayStation Store pourrait être considéré comme débordant de plates-formes de puzzle 2D à ce stade de sa durée de vie, et pourtant A Juggler’s Tale du développeur Kaleidoscube a toujours réussi à trouver une toute petite fonctionnalité qui lui est propre. C’est Punch et Judy prendre vie, avec des cordes qui sauvent la vie du protagoniste Abby et entravent sa liberté.

Vous voyez, elle vient de s’échapper du cirque qui la retient captive, mais les propriétaires ne reculeront devant rien pour la traquer et la remettre dans la cage qu’elle est venue appeler chez elle. Et comme ils sont amis avec les habitants des environs, le jeu a le même genre d’enjeu que Limbo de Playdead : presque tout le monde et touschose est votre ennemi. C’est une histoire étonnamment sombre qui n’a pas peur de partager son opinion négative de la race humaine.

Cela peut vous surprendre, mais ce n’est pas la plate-forme rudimentaire et la résolution d’énigmes. A Juggler’s Tale ne fait absolument rien que vous n’ayez déjà vu auparavant. Tirez sur ce levier, positionnez correctement cette boîte, manipulez l’environnement pour pouvoir progresser. Il s’agit de la résolution de casse-tête 2D 101 de quelque chose comme Unravel, et la seule vraie torsion est les ficelles attachées à Abby. Vous devrez en tenir compte, en ajoutant au moins une autre étape ou dimension au mouvement et en dictant la façon dont vous naviguez dans les zones. Les ficelles peuvent se coincer dans des objets ou vous empêcher d’utiliser des chemins évidents, vous obligeant à réfléchir un peu plus à la façon de progresser dans les cinq actes. C’est un gadget amusant qui garde le titre de deux à trois heures à peu près assez frais.

Ce sont les casse-tête dépourvus de fonctionnalité qui testent vraiment votre patience. Un mécanisme de visée très imprécis est parfois utilisé pour toucher une cible ou briser une lampe, et le faire réussir à entrer en contact avec le bon objet peut être carrément exaspérant. Le réticule saute régulièrement l’objectif entièrement, vous laissant travailler contre le jeu plutôt qu’avec lui.

Si tout cela s’avère trop, au moins la plupart des vues et des scènes apaiseront votre humeur avec de beaux visuels, en particulier au coucher du soleil. Ils n’ont pas vraiment l’air photo-réalistes ; il y a un soupçon de flair et de soin qui en fait un très joli petit titre. Cela ne mettra pas le feu au monde, mais A Juggler’s Tale a une aura agréable qui peut résonner chez les gens qui savent dans quoi ils s’embarquent.