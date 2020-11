Mini-LED-iPad et AirPods 3 probablement déjà au premier semestre 2021

Selon l’analyste bien connu Ming-Chi Kuo, l’iPad mini-LED et les AirPods 3 seront lancés au premier semestre 2021. L’iPad est le premier d’un total de six appareils Apple dotés d’écrans mini-LED dont la sortie est prévue plus tard cette année.

Le premier iPad mini-LED sera probablement le prochain iPad Pro. Selon une prévision antérieure de Kuo, un iPad Mini de 7,9 pouces et un iPad d’entrée de gamme de 10,2 pouces avec technologie mini LED devraient également être mis en vente en 2021. Cependant, il est peu probable qu’Apple introduise la nouvelle technologie avec un iPad moins cher. La nouvelle prévision provient d’une note d’investisseur Kuo citée par MacRumors.

Mini LED pour un meilleur affichage HDR

Des écrans mini-LED sont déjà utilisés dans certains téléviseurs du fabricant chinois TCL; ces écrans LCD utilisent un éclairage de fond de 1000 à 10000 lampes LED. La technologie ne doit pas être confondue avec les microLED auto-éclairantes, qui sont une alternative aux écrans OLED. En particulier, l’affichage des images à contraste élevé (HDR) pourrait être amélioré par les mini-LED. Même au-delà du HDR, le contraste devrait être plus élevé qu’avec la technologie précédente.

AirPods 3 avec une durée de vie de la batterie plus longue

Les AirPod de troisième génération apparaîtront également au premier semestre 2021. On s’attend à ce qu’ils ressemblent plus aux AirPods Pro qu’aux AirPods précédents, et apporteront probablement des écouteurs interchangeables avec eux. Ils ne sont pas censés offrir une suppression active du bruit, mais ils devraient offrir une meilleure autonomie de la batterie que leurs prédécesseurs.

En plus des trois iPad, trois autres appareils Apple avec mini écrans LED sont prévus pour 2021: un iMac Pro 27 pouces, un MacBook Pro 14,1 pouces et un MacBook Pro 16 pouces.