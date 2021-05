Mini examen: Terminator: Resistance Enhanced (PS5) – Enhanced is Pushing It

2019 a vu la sortie de Terminator: Resistance, un FPS terne qui fonctionnait mal et se vantait de modèles de personnages peu convaincants. Cette année, Reef Entertainment a publié Terminator: Resistance Enhanced sur PlayStation 5, avec du contenu supplémentaire, des corrections de bogues et des fonctionnalités DualSense. Malheureusement, tout comme Judgment Day, il semble que le destin de ce jeu soit inévitable, car la nouvelle version est plus moche que jamais et reste grevée de problèmes de performances frustrants.

La campagne est toujours généralement agréable et l’histoire et la bande-son sont conçues pour le bénéfice de longue date Terminator Ventilateurs. Cependant, cette version propose une nouvelle fonctionnalité de jeu: le mode infiltrateur. Ce défi permet aux joueurs de prendre le contrôle d’un T-800 et de faire des ravages sur la résistance charnue. Bien que cela sonne bien, le mode est révélateur des problèmes du jeu plus large: il supprime spontanément tous les effets sonores et la musique, et les modèles de personnages restent de mauvaise qualité.

Il est difficile d’imaginer comment un jeu si concentré sur le positionnement lui-même comme une lettre d’amour à la franchise a réussi à créer un modèle T-800 qui ressemble plus fidèlement à John Cena qu’à l’emblématique Arnold Schwarzenegger. Dans l’ensemble, cela ne veut pas dire qu’un jeu conçu pour PS5 propose des modèles de personnages rappelant ceux des premiers titres d’Elder Scrolls.

L’édition améliorée a presque éliminé les temps de chargement grâce au matériel supérieur. Pourtant, bien que le jeu fonctionne généralement bien à 60 images par seconde, il est toujours sujet à des bogues audio. Les nouvelles fonctionnalités DualSense pourraient-elles alors être la grâce salvatrice de Resistance Enhanced? Malheureusement pas. Alors que le développeur tente d’utiliser les déclencheurs adaptatifs du DualSense lors du tir d’armes, le résultat est à peine un pas en avant par rapport aux fonctionnalités de grondement de la dernière génération.

Terminator: Resistance Enhanced est un jeu PS3 à l’allure décente qui est 10 ans trop tard. Il ajoute peu de valeur à la version originale décevante et ne plaira qu’aux fans inconditionnels des films. Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, consultez notre revue de la version PS4.