Mini examen: J’ai vu des nuages ​​noirs – Le thriller interactif ne remportera aucun Oscars

I Saw Black Clouds commence par un avertissement qui vous indique que le jeu présente des représentations graphiques du suicide, puis environ quatre secondes plus tard, quelqu’un se suicide. La défunte est une fille troublée nommée Emily et nous passons rapidement à ses funérailles où nous nous présentons Kristina et Charlotte qui sont déterminées à comprendre pourquoi elle l’a fait. Nous jouons le rôle de Kristina, qui est anglaise ou écossaise selon la scène dans laquelle vous vous trouvez.

Il s’agit d’un thriller psychologique interactif en direct dans lequel de vrais acteurs agissent comme dans un vrai film, vous seul contrôlez l’action en prenant les décisions. En termes d’écriture, d’acteur et d’effets spéciaux, I Saw Black Clouds n’est pas à la hauteur de quelque chose que vous verriez au cinéma, ou même tard dans la nuit sur Channel 5, se sentant plus à égalité avec une fin d’année élaborée. Jeu d’école. Si vous pensez que ce n’est que peu d’éloges, alors vous n’êtes clairement jamais venu à l’une de nos pièces de théâtre à l’école.

Le tout a une sensation de petit budget, et pas seulement à cause du jeu d’acteur ou des effets spéciaux susmentionnés. Il y a une pause gênante chaque fois que vous avez une décision à prendre qui est tout à fait compréhensible en raison de la nature du titre, mais aussi inévitablement distrayante. Le montage pourrait également nécessiter du travail, car chaque fois que vous faites des choix, la musique de fond ou les conversations changent de manière discordante, car vous ne regarderez pas nécessairement les scènes dans l’ordre où elles ont été filmées.

L’histoire se déroule différemment en fonction des choix que vous faites, et c’est en fait assez impressionnant à quel point les chemins de l’intrigue peuvent être extrêmement différents. Bien que vous soyez toujours canalisé dans l’une des rares fins, la façon d’y arriver peut être totalement différente. Nous l’avons joué trois fois et bien que deux séries soient assez similaires, l’une était à peu près à moitié composée de séquences que nous n’avions jamais vues auparavant, et le récit est allé dans une direction totalement différente.