Mini critique : Youtubers Life 2 (PS4) – Trend Chaser Is Tedious

Pour beaucoup, le concept de Youtubers Life 2 suffira à lui seul à les désactiver. Il s’agit d’une simulation de vie assez simple, qui brise le quatrième mur et vous voit assumer le rôle de quelqu’un qui a battu son prédécesseur Youtubers Life OMG et qui est ensuite invité à Newtube City pour se forger une nouvelle carrière en tant que superstar des médias sociaux. Vous serez équipé d’un appartement, d’une console de jeu (le dernier système de PlayStudios, bien sûr) et d’un tas d’applications.

Votre tâche consiste à rechercher les tendances changeantes dans un bac à sable mince, à créer des publications InstaLife à leur sujet et à en discuter devant la caméra. De nouvelles choses se produisent chaque jour dans le monde ouvert, qu’il s’agisse d’inconnus qui se présentent avec des histoires de fond – y compris des icônes du monde réel, comme PewDiePie – ou d’événements, comme un E3-esque convention appelée PlayCon. Votre objectif est de créer du contenu autour de tous ces moments #hashtag afin de gagner des abonnés et des revenus.

La profondeur avec laquelle la version plonge dans la culture YouTube est impressionnante ; vous pouvez même être démonétisé si vous dites quelque chose que vous ne devriez pas. Mais les systèmes qu’il implémente sont irritants : vous passerez beaucoup de temps à simplement errer à la recherche des tendances dans le monde, et les écrans de chargement sont beaucoup trop fréquents, cassant le rythme. La progression semble également guindée, ruinant l’attrait «un coup de plus» du titre précédent.

Il y a beaucoup à voir et à faire ici, et le fait que vous puissiez désormais jouer en tant que YouTuber varié – au lieu d’être limité à une seule carrière – ajoute de la diversité à vos activités quotidiennes. Mais une fois que vous comprenez le flux et la formule de l’incursion, tout devient un peu compliqué. Peut-être y a-t-il ici un méta-commentaire du développeur : que courir après les tendances pour la gloire est moins glamour qu’il n’y paraît.

Quoi qu’il en soit, bien qu’il s’agisse d’un jeu beaucoup plus gros et plus profond que son prédécesseur, ce n’est tout simplement pas aussi amusant.