Mini critique : Wraith : The Oblivion – Afterlife (PSVR) – Un moment terriblement bon si vous avez le nerf

Il y a un vrai métier qui va dans le meilleur des expériences d’horreur du PSVR, et Wraith: The Oblivion – Afterlife est magistralement exécuté. Vous incarnez un photographe – enfin, plus précisément, l’esprit de l’un – essayant de résoudre votre propre meurtre ainsi que de vous échapper d’un domaine dans lequel vous semblez vous retrouver piégé. Mais attention : vous n’êtes pas seul dans ce manoir.

Le gameplay se compose en grande partie d’énigmes furtives et d’objets, bien qu’il y ait des éléments de combat légers, ainsi que la possibilité d’utiliser des capacités surnaturelles. Et à moins d’une exception notable, de telles interactions pointilleuses entre les portes et les objets, tous ces composants de gameplay sont au top.

Pourtant, les esprits malveillants que vous rencontrerez sont absolument horribles à voir, avec des blessures grotesques, des animations effrayantes et une agression surprenante. Là où de nombreuses expériences de furtivité forcée peuvent sembler fastidieuses, le chat et la souris ici sont satisfaisants et chargés de tension. Lancer des objets pour distraire ces esprits alors que vous vous glissez dans un coin en faisant le moins de bruit possible est fantastique.

C’est une expérience assez charnue pour la réalité virtuelle, offrant une aventure de six à sept heures pleine de rebondissements, de révélations horribles et une généreuse portion d’objets de collection à traquer. L’atmosphère du jeu est si convaincante, si effrayante, que chaque pas dans les couloirs ressemble à une tentation du destin. Entre la conception sonore clairsemée – composée souvent de rien d’autre que des pas – et la bande-son phénoménale, l’audio joue autant un rôle dans votre malaise que l’environnement. Et ce qui est encore plus choquant, c’est l’utilisation efficace des alarmes de saut. Les peurs de saut sont, franchement, rarement effrayantes, et ont tendance à être juste une nuisance ou une perturbation dans l’ambiance d’une expérience d’horreur. Mais pas si ici. Il n’y a pas trop de peurs de saut – une distinction importante – mais celles qui sont utilisées sont bien choisies, ce qui rend efficace, gagné des moments.

Ce qui vous reste est l’une des meilleures expériences d’horreur PSVR, et une qui vaut absolument votre temps. Faites juste attention, car celui-ci n’est pas pour les âmes sensibles.