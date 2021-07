Mini critique : Where the Heart Leads (PS5) – Une tranche de vie surréaliste

La vie peut être assez fastidieuse, c’est pourquoi nous avons inventé les jeux vidéo. Where the Heart Leads est un jeu vidéo sur la vie qui recrée avec succès l’ennui d’être en vie, mais ne prend qu’une vingtaine d’heures pour finir plutôt que soixante-dix ans. Donc, c’est un dans la colonne plus.

Le jeu commence avec notre champion, Whit, qui se réveille dans la nuit pour découvrir qu’un gigantesque gouffre s’est ouvert à l’extérieur de sa ferme. Son fidèle toutou va enquêter, mais tombe dans le trou parce que c’est un crétin, et Whit fait donc la chose sensée et descend dans l’inconnu pour sauver son chien à l’esprit de pois.

Ici, Whit voyage dans un monde surréaliste dans lequel il peut voir toute sa vie se dérouler et dans lequel des décisions apparemment mineures peuvent avoir des répercussions majeures des décennies plus tard. Vous passerez votre temps à jouer Where the Heart Leads à travers ces vignettes, à interagir avec des gens que Whit connaît, à essayer de joindre les deux bouts et à résoudre des drames familiaux.

L’interaction se limite principalement à marcher d’un endroit à un autre et à appuyer sur X pour passer aux conversations. Certaines de ces conversations sont assez intéressantes, d’autres assez tristes, mais beaucoup d’entre elles sont le genre de bavardages ennuyeux que vous essayez d’éviter en mettant des écouteurs chaque fois que vous quittez la maison, même si vous n’écoutez pas de musique.

Le jeu porte un ou deux coups émotionnels vers la fin, mais arriver à ces moments nécessite beaucoup de marche – parfois avec seulement une vague idée de l’endroit où vous êtes censé aller – et regarder des conversations ennuyeuses se dérouler. Là où le cœur mène est trop long, avec d’énormes étirements qui vous donnent peu à faire, et à la fin vous pourriez vous demander si cela en valait la peine. C’est la vie.