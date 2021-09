Mini critique : Trop cuit : tout ce que vous pouvez manger – La coopération culinaire remasterisée est toujours un régal savoureux

Republié le mercredi 1er septembre 2021 : Nous rapportons cette critique des archives après l’annonce de la gamme PlayStation Plus de septembre. Le texte original suit.

Trop cuit : tout ce que vous pouvez manger, c’est comme savourer votre repas préféré tout en portant des lunettes nouvellement prescrites. Bien sûr, vous avez déjà eu cela plusieurs fois auparavant, mais c’est tout aussi bon et c’est meilleur que jamais. Il s’agit d’une réédition PlayStation 5 qui rassemble tout le contenu des deux jeux ainsi que tous les DLC. Cependant, comme nous l’avons mentionné, il rafraîchit également les visuels avec des éléments refaits et plus de détails environnementaux.

Il a toujours un style très simple, mais il a l’air génial de fonctionner à 4K et à 60 images par seconde verrouillées. Le gameplay, quant à lui, est inchangé : vous et jusqu’à trois autres personnes devez travailler ensemble pour servir des commandes de nourriture dans des cuisines de plus en plus difficiles. La majeure partie du jeu concerne ces niveaux coopératifs brillants, mais il y en a aussi des compétitifs si vous voulez augmenter la température. Le volume de contenu inclus signifie que cela vous permettra de continuer pendant très longtemps. Cette version PS5 inclut également une prise en charge de DualSense, bien qu’elle soit assez limitée ; ne vous attendez pas à un retour haptique de style Playroom d’Astro ici.

Les étapes Overcooked 1 sont un peu plus simples car elles n’incluent pas la possibilité de lancer et d’attraper. Cela a été introduit dans Overcooked 2 et n’a pas été ajouté rétroactivement aux étapes du premier jeu. Cela peut être légèrement choquant si vous avez l’habitude de jeter des ingrédients, mais ce n’est pas un problème majeur. Nous dirions aussi que jouer seul est encore loin d’être une aussi bonne expérience que de jouer avec d’autres. Heureusement, le jeu en ligne complet devrait signifier que vous aurez d’autres chefs avec qui cuisiner, bien que nous ayons eu du mal à trouver un jeu avec un matchmaking public. Apparemment, le jeu croisé avec d’autres plates-formes arrivera dans une future mise à jour, ce qui devrait améliorer les choses.

Dans l’ensemble, c’est à peu près la même chose, mais Overcooked reste une expérience coopérative délicieuse. Extrêmement accessible, étonnamment stimulant et amusant pour tous les âges.