Mini critique : The Dark Pictures Anthology : House of Ashes (PS5) – Le meilleur jeu de la série à ce jour

Après le minable Man of Medan et le mieux-mais-pas-tout-à-fait Little Hope, The Dark Pictures Anthology a enfin commencé à prendre de l’ampleur avec House of Ashes.

Situé en Irak en 2003, l’armée d’invasion américaine est à la recherche d’armes de destruction massive clin d’oeil clin d’oeil. L’imagerie satellite les a alertés d’une cachette potentielle pour certains des jouets les plus méchants de Saddam Hussein, et ils ont donc envoyé une petite unité pour enquêter sur qui se sont rapidement heurtés à certains soldats irakiens et bientôt les deux groupes de troupes sont piégés dans une installation souterraine avec quelque chose bien plus sinistre que les armes chimiques. Indice : ce sont des monstres.

Ces monstres ne se soucient pas vraiment de l’uniforme que porte leur déjeuner, et travailler ensemble peut donc être la seule façon pour les soldats de survivre. Le récit est assez prévisible et lourd, mais il est rythmé et aboutit à une conclusion satisfaisante qui en fait le meilleur récit de la série à ce jour.

L’horreur est le grand perdant ici car House of Ashes n’est pas du tout effrayant, mais il y a une tension sous-jacente qui garde les choses intéressantes tout au long. Il s’agit à toutes fins utiles d’un film d’action interactif avec une touche d’horreur plutôt que d’un titre qui vise à vous faire sauter de votre siège – pensez Extraterrestres plutôt que Extraterrestre.

Les créatures, il faut le dire, ont l’air assez ridicules, et une variante particulière de monstre introduite vers la fin nous a fait rire de nous-mêmes plutôt que de fuir de terreur.

Côté gameplay, peu de choses ont changé depuis Little Hope. Vous passerez une grande partie de votre temps à vous promener, à inspecter des objets, à parler aux gens, à prendre des décisions et à participer à des événements rapides. La formule fonctionne, et le temps de fonctionnement de six ou sept heures signifie que les commandes rudimentaires ne dépassent pas leur accueil.