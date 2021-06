Mini critique : Song of Horror (PS4) – L’horreur sans peur est terriblement terne

Song of Horror commence avec Daniel – un ancien ivrogne qui tente d’échapper à la ruine financière dans laquelle la bouteille l’a laissé – faisant une course pour son patron. C’est l’un de ces emplois de type maison effrayante et enquête que tout individu sain d’esprit qui a déjà vu un film d’horreur ou joué à Resident Evil saura éviter comme le choléra. Daniel ne voit pas l’iceberg proverbial à l’horizon, et il ne faut donc pas longtemps avant qu’il ne soit capturé par un fantôme ou quelque chose du genre.

Daniel a des amis, ce qui est au sens propre incroyable parce qu’il est vraiment ennuyeux, mais alors des gens comme Ed Sheeran, alors que pouvons-nous dire ? Les gens sont des idiots. Quoi qu’il en soit, ces abrutis s’opposent au fait que Daniel soit AWOL et commencent immédiatement à enquêter en son nom.

Vous incarnez l’un de ces amis (et plus tard Daniel lui-même), et vous jouerez comme eux jusqu’à ce que vous ayez terminé le chapitre ou que vous l’éteigniez, auquel cas vous incarnez un autre ami qui sait inexplicablement tout ce que le premier ami a fait et peut reprenez simplement là où ils se sont arrêtés. Pourquoi ne vont-ils pas tous ensemble plutôt qu’un à la fois ?

Il y a un noyau d’idée ici qui est vraiment cool, mais l’exécution est très mauvaise. Le changement de personnage et la mort permanente semblent banals car il y a peu de réaction à la disparition d’un protagoniste. De plus, avoir un choix de personnage pour chaque chapitre semble étrange, car dans la plupart d’entre eux, il y a un personnage qui se sent comme le droite un à choisir – c’est-à-dire que si vous recherchez une personne disparue, il est probablement plus logique de jouer le rôle de sa fille plutôt que d’un mec qui travaille au Greggs local.

La plupart du temps, vous jouez réellement au jeu, vous vous promènerez dans des lieux tirés du livre de jeu cliché d’horreur et résolvez des énigmes qui ne sont souvent pas tant des énigmes que de simplement faire des choses et espérer que cela fera bouger les choses. vous pouvez progresser. Un casse-tête consiste à allumer un feu de cheminée dans le salon pour qu’un cadavre apparaisse dans la cuisine. Mm-hmm.

Il y a aussi des monstres, mais ces rencontres sont à la fois ennuyeuses et fastidieuses. Vous ne vous battez pas vraiment avec les habitants du mal mais des mini-jeux complets, tels que le fait d’appuyer sur les déclencheurs au rythme de votre respiration, pour éviter d’être assassiné par des fantômes. Le problème est qu’une fois que vous avez fait cela une fois, cela ne change jamais vraiment et ce n’est jamais particulièrement difficile, donc chaque fois qu’un méchant arrive, c’est juste irritant.

Avec des frayeurs molles, des énigmes minables et une histoire maladroite, Song of Horror se sent douloureusement désaccordé.