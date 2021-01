Mini critique: Scott Pilgrim vs The World: The Game Complete Edition – Un beat incohérent mais divertissant-‘Em-Up

Scott Pilgrim vs The World: The Game est enfin de retour après des années de retrait des tablettes numériques. Le beat-’em-up 2D traduit bien l’histoire des romans graphiques et du film, chaque étape se terminant par un combat de boss contre l’un des ex diaboliques de Ramona. C’est un titre très divertissant, mais sans réel changement dans cette nouvelle version, certains vieux problèmes surgissent.

Le problème est que vous commencez à vous sentir sous-alimenté. Même dans la difficulté la plus simple, vous serez probablement piétiné par des ennemis de base, car vous avez le plus rudimentaire des mouvements. Au fur et à mesure que vous gagnerez en expérience, vous augmenterez de niveau et débloquerez des capacités supplémentaires qui remplissent votre pool de mouvements, mais pendant les premières heures, nous nous sommes vraiment sentis sous-équipés. Cela signifie qu’il y a une bataille difficile au début, mais si vous persévérez, le combat s’élargit et la difficulté devient plus gérable.

Comme pour tout beat-’em-up, c’est mieux joué en coopération. Le jeu local est la voie à suivre si vous le pouvez, mais la coopération en ligne est à peu près utilisable. Bien que nous ayons eu un retard d’entrée assez important lors de la lecture en ligne, cela semble fonctionner pour la plupart. Jouer avec les autres augmente le facteur de plaisir, d’autant plus Scott Pilgrim a de si bons personnages de soutien. L’édition complète signifie que vous avez accès à Wallace Wells et Knives Chau, il y a donc un bon nombre de combattants parmi lesquels choisir.

C’est vraiment un petit jeu simple, mais c’est un jeu tellement plein de personnalité. Non seulement il contient tous les battements majeurs de l’histoire auxquels vous vous attendez, mais il y a beaucoup de petites références à d’autres jeux à trouver dans la ville natale de Scott, trapue et pixelisée. La musique ajoute beaucoup à l’effet; La bande-son chiptune d’Anamanaguchi est un délice. Si vous aimez un beat-’em-up simple, cela vaut vraiment le coup d’œil, même si vous n’êtes pas fan du matériel source – même si cela aide vraiment.