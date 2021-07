Mini critique : redémarrage du coton ! (PS4) – Spooky Cute-‘Em-Up est un jeu de tir 2D élaboré et accessible

Même si vous êtes au milieu d’un été torride, il existe des jeux qui vous rappellent d’autres saisons, et avec une histoire qui suit Cotton en tant que sorcière chevauchant un balai, PS4 Cotton Reboot ! évoque des images de nuits d’automne au clair de lune. C’est la dent sucrée de Cotton et son amour pour WILLOW enveloppé de bonbons, qui la persuadent en sept étapes d’éveiller la lumière du matin des démons qui ont créé les ténèbres éternelles – avec un décor dans ce shmup horizontal qui sera magique pendant Halloween.

Le style visuel 2D envoûtant de ce remake rétro est comme un croisement entre le charme anime de Service de livraison de Kiki avec la conception de monstre dans Hôtel Transylvanie, donc sa fantasmagorie loufoque fait pour les mignons ce que Kid Dracula a fait pour les plates-formes mièvres.

Un système de notation élaboré signifie que ce shmup horizontal solo a un gameplay à risque et récompense car vous collectez des cristaux pour gagner des niveaux d’EXP et de magie, ou tirez à travers eux pour des tirs diffusés plus puissants – bien que ramasser un cristal noir vaut 10 000 points. Il y a de la subtilité dans la défense avec les satellites de soutien de la fée Silk, qui ressemble à un positionnement prudent pour bloquer les attaques avec les multiples power-ups de Gradius.

Pourtant, même sans sauvegarde, la progression dans Cotton Reboot ! est accessible aux nouveaux arrivants shmup en raison d’options de difficulté abordables, et une fois que vous avez battu le jeu principal de 35 minutes, il y a une valeur de rejouabilité en débloquant de nouveaux personnages et en pratiquant des techniques dans des modes Time Attack de deux ou cinq minutes pour lutter pour les classements en ligne.

Heureusement, le développeur Rocket Engine a également inclus le port informatique japonais 1993 X68000 de l’original 1991 Coton Coin-op pour les fans de rétro et de pixel art qui veulent revenir au jeu classique de Success. La bande-son arrangée envoûtante est également une véritable collection Fantastic Night Dreams de compositeurs japonais talentueux, et vous pouvez déverrouiller l’écoute des airs modifiés et une démo de l’histoire dans l’option de menu Visuel et sonore. Même si Fantasy Zone est sorti plus tôt que Cotton, et si Parodius est sans doute mieux connu dans le sous-genre mignon, Cotton Reboot ! est un remake rétro réussi pour vous envoûter en étant doux sur la série Cotton.