Mini critique : Night Book (PS4) – L’horreur interactive est plus drôle qu’effrayante

Euh oh, papa est possédé. Quelle chance pourrie ! Vous voici, très enceinte et vivant dans un appartement minable à Croydon, et votre fiancé Pearce a inexplicablement décidé de partir à l’autre bout du monde pour affaires quand vous en avez le plus besoin. Peu importe, Pearce a un plan. Il a installé des caméras de sécurité dans tout l’appartement pour que la police sache exactement où trouver votre corps après que vous ayez été assassiné par l’un de vos voisins cinglés. Huzzah !

Pearce n’est pas trop inquiète de te laisser seule pendant que tu manges pour deux parce que ton père vient s’occuper de toi, et… Oh non, on vient de se rappeler – Papa est possédé ! Cela ne peut vraiment aller que de deux manières. Ça va être soit une comédie loufoque pleine de hijinks paranormaux – nous pensons à Nic Cage pour le papa – ou ça va être une histoire d’horreur ringard et papa va bientôt faire des bruits idiots.

Night Book est le dernier : le dernier d’une longue lignée de films interactifs en direct de Wales Interactive, dont la plupart sont de qualité moyenne, y compris celui-ci. L’histoire vous est racontée à travers les caméras de sécurité que loverboy a installées, et le gameplay fait simplement des choix qui influenceront le résultat du récit.

L’histoire est légère et possédait Papa – Jim Carver de Le projet de loi pour les trentenaires d’entre vous – est plus amusant qu’effrayant. Les contraintes du tournage pendant une pandémie sont claires – il n’y a jamais deux personnes dans la même pièce en même temps – et en termes de valeurs de production, c’est plus un jeu scolaire qu’Hollywood. Mais Julie Dray est une piste sympathique et le temps d’exécution est à peine d’une heure et change donc elle n’a jamais l’occasion de dépasser son accueil.