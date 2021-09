Mini critique : Kitaria Fables (PS5) – Charming Animal Adventure combine l’action avec l’artisanat

Kitaria Fables est un charmant RPG d’action mettant l’accent sur l’artisanat de toutes sortes. Il se déroule dans un monde habité par des personnages anthropomorphes, et le tout serait incroyablement confortable sans le fait que des monstres errent dans la campagne.

Il y a une histoire ici – une qui implique un empire, l’interdiction des sorts magiques et une obscurité croissante – mais ce n’est pas vraiment l’objectif, même si cela vous donne une bonne raison de sortir et d’explorer les régions segmentées du jeu. L’exploration permet de trouver de nouveaux matériaux, et de nouveaux matériaux signifient la fabrication de meilleurs équipements. Avoir un équipement plus efficace vous permet d’affronter des monstres de plus en plus dangereux, et ainsi le cycle continue jusqu’à ce que les crédits roulent (et au-delà, si vous en avez envie).

Inutile de dire que Kitaria Fables est un jeu grincheux. Vous rencontrerez souvent des barrages routiers au cours de l’histoire principale ou d’une quête secondaire, où vous êtes chargé de vous plonger dans un donjon qui est tout simplement trop difficile à gérer pour vous. Revenons donc au forgeron afin de déterminer les matériaux nécessaires pour une nouvelle épée brillante, un arc solide ou un ensemble d’armures épaisses.

Heureusement, Kitaria Fables est une aventure addictive. Des commandes réactives, associées à un système de combat simple mais efficace, qui comprend beaucoup de roulement d’esquive – entraîne une excursion plus après l’autre. Malgré les combats, cela peut être un jeu vraiment paisible et relaxant, surtout lorsque vous vous accroupissez dans votre ferme pour cultiver des fruits et des légumes entre les expéditions.

Avec son lourd La vie fantastique ambiance, il y a beaucoup à aimer à propos de Kitaria Fables. Bien que le jeu ne soit pas pour tout le monde, c’est un jeu accessible qui peut consommer jusqu’à 20 à 30 heures de votre temps assez facilement, grâce à son mélange alléchant de combat, d’artisanat et d’agriculture.