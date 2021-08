Mini critique: I Am Dead (PS5) – Le casse-tête posthume est un régal doux-amer

I Am Dead est un jeu d’aventure et de puzzle original dans lequel vous incarnez Morris Lupton, le conservateur décédé d’un musée de la ville insulaire de Shelmerston. C’est une prémisse inhabituelle, mais c’est celle que le développeur Hollow Ponds réussit avec style et soin. Un jeu sur la traque des fantômes et l’apprentissage des habitants de l’île aurait pu être facilement morbide et déprimant. Cependant, le jeu traite de la mort avec douceur et subtilité, avec un ton doux-amer et une belle écriture.

Vous explorerez différentes parties de la ville à la recherche d’esprits, mais pour ce faire, vous devrez d’abord écouter des souvenirs et trouver certains objets liés à cette personne. Heureusement, vous avez la possibilité d’examiner la plupart des objets du jeu, de les faire pivoter et même de zoomer pour obtenir une vue en coupe. C’est la majorité de ce que vous allez faire, et même si cela peut parfois être un peu répétitif, les environnements intéressants cachent de belles surprises à découvrir, et les souvenirs que vous recherchez sont liés à de merveilleuses histoires.

En plus de la quête principale consistant à trouver chaque fantôme, chaque emplacement contient de nombreux mini-esprits appelés Grenkins, qui vous permettent de déplacer certains objets dans des positions particulières afin de les trouver. C’est un bon moyen d’ajouter des objets de collection qui vous permettent d’utiliser le mécanisme de base d’une manière différente. Il y a aussi les énigmes de M. Whitstable, qui ajoutent un petit défi à chaque niveau. Il vous donnera un ensemble d’indices, et ils se rapportent chacun à une chose spécifique à ce stade, et pourraient être n’importe où. Parfois, les indices sont trop obtus, mais avec une exploration approfondie et un peu de réflexion latérale, les énigmes ajoutent de la substance à un jeu plutôt aéré. Un art merveilleux et une musique relaxante font la cerise sur le gâteau d’un gâteau unique et sincère.