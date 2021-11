Mini critique: Bloodshore (PS4) – Mayhem de film d’action idiot interactif

Battle royale est un terme qui fait frissonner de nombreux joueurs, évoquant des pensées de shoot-’em-up costumés et criards, une monétisation flagrante et toute une génération d’enfants pour qui la soie dentaire n’a absolument rien à voir avec l’hygiène dentaire. Arrêtez d’aimer les choses que nous ne comprenons pas, les enfants. Jouez aux Yakuza.

Quoi qu’il en soit, le genre a été inspiré par un film japonais nommé Bataille royale à partir de l’an 2000, où les écoliers sont forcés de s’entretuer jusqu’à ce qu’il n’en reste plus qu’un. C’est un film captivant, qui mérite bien d’être arnaqué et transformé en un genre de jeux vidéo esthétiquement répugnant et créatif en faillite.

Entrez Bloodshore, un film interactif inspiré des jeux vidéo Battle Royale, eux-mêmes inspirés d’un film non interactif appelé Bataille royale. Bloodshore penche plus fortement vers le premier que vers le dernier.

Dans un avenir proche, une société louche accueille une bataille royale télévisée mettant en vedette des streamers agaçants dans la vingtaine et des meurtriers condamnés qui se battent à mort pour la gloire d’Internet. C’est comme un modernisé L’homme qui court, et si cette référence est trop ancienne pour vous, alors imaginez un mauvais épisode de Miroir noir et vous êtes quelque part proche.

Vous savez, lorsque vous démarrez une vidéo YouTube et que la première chose que vous entendez, c’est le créateur qui crie « Salut les gars ! » d’une voix qui ressemble à des ongles sur un tableau noir ? C’est le casting de Bloodshore distillé sous forme humaine. Du côté positif, la plupart d’entre eux meurent de manière comique, et nous pouvons l’apprécier.

L’histoire est légère, le jeu des acteurs est nul et les effets spéciaux ne sont que des effets. La bande son synthwave est vraiment très bonne. Cela dure une heure et change qui, comme la plupart des films-jeux de Wales Interactive, est absolument parfait. Vous savez probablement déjà si vous pensez que cela va vous plaire, et si c’est le cas, vous avez probablement raison. Nous l’avons aimé, mais principalement pour de mauvaises raisons.