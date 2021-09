Mini critique: Aragami 2 (PS5) – Nin-Jolly Good Stealth Action

Cela peut sembler évident, mais les jeux furtifs ont tendance à vivre ou à mourir sur leur clarté. Pas seulement celui de votre protagoniste alors qu’il enfonce sa lame dans la jugulaire d’un ennemi, mais de ses systèmes, les règles qui régissent toute l’expérience. Il n’y a rien de moins agréable dans un sneak-’em-up que de se faire prendre sans savoir pourquoi, nous sommes donc ravis d’annoncer qu’Aragami 2 est si transparent qu’il est presque invisible.

Chaque action que vous entreprenez est communiquée à travers un style artistique tranchant avec l’effet ultime que l’échec – c’est-à-dire le fait d’être repéré – est toujours, pour laisser tomber le cliché, entièrement de votre faute. Et vous devez simplement éviter d’être repéré, de peur d’être jeté dans le maillon le plus faible d’Aragami 2; le combat est maladroit, maladroit et totalement désagréable. Coupez, bloquez, parez – il est moins avancé que même le tout premier Prince of Persia, et ne satisfait jamais, même avec des améliorations à débloquer.

Heureusement, la furtivité de base est parfaite. Grâce à la pure lucidité des environnements, du HUD et de votre propre ensemble de mouvements en expansion, il est incroyablement satisfaisant de planifier l’assassinat d’une cible, le vol d’un parchemin mystique ou simplement de traverser un avant-poste sans être détecté. Vous devrez équilibrer vos capacités avec l’endurance requise pour les utiliser, ce qui rend un certain nombre d’approches furtives différentes tout aussi gratifiantes.

Vous pouvez aborder le jeu en multijoueur avec jusqu’à trois ninjas, ce qui est amusant à coordonner mais manque de l’atmosphère et du défi des missions en solo. Structurellement, Aragami 2 est un peu répétitif, vous exécutez des tâches depuis le hub avant de visiter les différents endroits, avec de nombreuses visites répétées, mais nous avons trouvé que ces répétitions étaient une bonne occasion de pratiquer de nouvelles compétences.

En fin de compte, un combat médiocre ne parvient pas à aigrir le niveau élevé et la conception de la rencontre ici qui s’harmonise parfaitement avec des commandes bien pensées et une grande variété mécanique. Une suite impressionnante, mais manquant peut-être de la pureté de son prédécesseur.