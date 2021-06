Mini critique : Alex Kidd dans Miracle World DX (PS4) – Qui pensait que ce jeu avait besoin d’un remake ?

Avant Sonic the Hedgehog, il y avait Alex Kidd, la mascotte de facto du Master System de SEGA. Une fois que le flou bleu a pris le devant de la scène dans les années 90, la franchise d’Alex est restée comme une relique d’une époque plus ancienne, n’apparaissant que dans quelques compilations au fil des ans. C’était jusqu’à ce qu’un remake du jeu original, Miracle World, soit annoncé apparemment de nulle part.

Alex Kidd dans Miracle World DX est un remake complet du jeu original sur des plateformes modernes avec de nouveaux niveaux, modes et options d’accessibilité pour le rendre plus attrayant pour les nouveaux arrivants et les vétérans. Le point culminant ici est facilement la présentation. Les nouveaux graphismes et la musique mise à jour sont excellents, et le monde a même de nouveaux personnages et rythmes d’histoire. Pour les fans de rétro, vous pouvez basculer entre un mode visuel rétro à tout moment en utilisant R2 et il existe également un mode classique déverrouillable, qui est une recréation complète de la version originale de Master System.

Malheureusement, c’est là que se terminent les éloges pour cette version. Le gameplay de base tombe à plat, avec une conception de niveau ennuyeuse et datée, un placement ennemi terrible et une des pires détections de coups de mémoire récente. Du début à la fin, le jeu semble injuste. Bien qu’il existe une nouvelle option pour des vies infinies – sans doute la seule façon de profiter de cette aventure – vous mourrez toujours des centaines de fois en raison d’énormes hitbox sur les ennemis et des pièges à tuer instantanés. Les pires contrevenants proviennent des combats de boss, qui vous demandent de jouer Rock-Paper-Scissors contre le boss, et si vous perdez, vous mourrez. Il y a des moyens de contourner cela plus tard, mais à ce moment-là, le mal était déjà fait.

Alex Kidd dans Miracle World DX est un superbe remake d’un jeu terrible. La conception des niveaux est datée, les boss sont complètement basés sur la chance et toutes les hitbox se sentent mal. Il y a une raison pour laquelle Sonic est devenu la mascotte de SEGA, car aucun remake ne peut changer le fait que la première aventure d’Alex Kidd est incroyablement frustrante et mal conçue.