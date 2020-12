Mini Countryman obtient une nouvelle version exclusive Boardwalk

Texte: Carlos Moura

Date: 9 décembre 2020

Pour les incursions tout-terrain, Mini a dévoilé le Countryman Boardwalk, une version exclusive aux notes spécifiques, inspirée des chemins de terre des stations balnéaires britanniques.

Mini a révélé une édition limitée de Countryman, appelée Boardwalk. La marque affirme que ce véhicule « est aussi bien équipé pour les défis quotidiens que pour les excursions spontanées au-delà des limites des centres urbains et les aventures sur terrain non pavé ».

L’extérieur se distingue par la peinture métallique Deep Laguna avec des accents noirs sur les passages de roues, sur le pare-chocs avant, sur les jupes latérales, dans les rétroviseurs, sur le toit et sur les roues de 19 pouces.

Promenade Mini Countryman

La désignation fait référence aux visites des stations balnéaires côtières traditionnelles du Royaume-Uni. Par conséquent, le Mini Countryman Boardwalk comprend un emblème exclusif, inspiré par les poutres en bois qui sont traditionnellement disposées horizontalement et en diagonale sur ces passagers.

Dans l’habitacle, des logos Boardwalk sur les bas de caisse et le tableau de bord donnent à ce modèle une touche unique. Certaines options standard du Countryman sont également incluses, telles que le Pack Intérieur et le Mini Pack Excitation, avec éclairage ambiant, poignées éclairées et projections externes du logo sur les rétroviseurs.

L’intérieur comprend également un panneau numérique et un écran de 8,8 pouces, des informations sur le trafic en temps réel et divers services basés sur des applications dans le cadre du pack de navigation.

L’équipement de série comprend le Mini Yours Leather et le pack Comfort Plus, qui comprend des sièges chauffants, des tapis de sol, une aide au stationnement, des capteurs avant et des caméras avant et arrière.

Le Mini Countryman Boardwalk est disponible avec des moteurs à essence à trois et quatre cylindres de 136 ch et 178 ch, respectivement.

