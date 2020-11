Minho de SHINee vient de sortir de l’armée mais il est déjà revenu à se chamailler avec Key

SHINeede Minho vient de quitter ses fonctions militaires officielles mais il est déjà de retour à sa relation Tom et Jerry avec un autre membre, Clé. Au cours de sa diffusion en direct commémorative, Minho a révélé une anecdote hilarante sur les retrouvailles du groupe dans les coulisses.

Le groupe s’était réuni lors d’une émission musicale pour soutenir Taemindébuts en solo.

Selon Minho, Key avait tenté de le faire expulser parce qu’il portait un uniforme militaire!

Honnêtement, hier, j’ai été libéré et je suis allé soutenir Taemin à l’émission musicale. Ils m’ont tellement manqué que je suis allé directement mais Key a dit: «Pourquoi avez-vous porté votre uniforme?» et a dit aux gens de me virer. Bien sûr, je savais que si je portais l’uniforme, les gens ne me regarderaient que, donc je ne voulais pas non plus le porter. Mais d’un point de vue logistique, je dois voyager de Pohang à Séoul et cela prend 4 heures, en plus je voulais arriver avant le spectacle. Les humains doivent manger trop bien, alors nous sommes partis juste après avoir mangé. A Key qui a dit ça, je suis vraiment blessé! Et aussi! Avant d’entrer dans l’armée, je vous ai dit d’essayer de faire correspondre les jours de congé pour que je puisse vous voir mais vous avez ignoré mes SMS. J’ai rencontré tous les autres membres sauf vous! Tu m’as manqué alors je t’ai serré dans mes bras mais tu as commenté l’uniforme – n’est-ce pas trop? Et vous dites que vous quittez la diffusion en direct parce que je parle de football? Vous devez réfléchir et vous regarder en arrière. Vous avez besoin de temps pour réfléchir! Ils ont dit que vous réfléchiriez dans l’armée mais vous ne l’avez pas fait! Vous devez vous réinscrire.

– Minho