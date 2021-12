Ming-Na Wen explique la relation de Fennec Shand avec Boba Fett

Boba Fett Il travaille généralement seul, mais comme nous l’avons vu dans la deuxième saison de Le Mandalorien pour Disney +, il semble modifier ses habitudes professionnelles. Après avoir pris le contrôle de l’empire criminel de Jabba le Hutt dans une scène post-générique de la série mettant en vedette Mando et Grogu, l’histoire du chasseur de primes le plus redouté de la galaxie se poursuivra dans la série. Le livre de Boba Fett.

Dans ce cas, le clone Jango original ne sera pas seul. Il sera accompagné de son compagnon d’aventures :Fennec! Il ressort clairement de la nouvelle campagne marketing du personnage que l’intention est de montrer Boba avec divers changements. Ce qui est certain, c’est que Ming-Na Wen a souligné que le spectacle gardera tout ce que les fans aiment de cette icône de Guerres des étoiles.

Boba Fett et sa relation avec Fennec Shand

Le fandom se souvient : Fennec a été laissé mourir sur Tatooine jusqu’à ce que Boba Fett a décidé de la secourir. Cela s’est produit dans la première saison de Le Mandalorien. Naturellement, Boba sait ce que signifie une expérience de mort imminente, depuis qu’il a échappé aux mâchoires du monstre de Sarlac Pitt. Il semble que les deux expériences quasi mortelles aient rapproché ces personnages.

Certains fans ont peut-être vu l’alliance que Boba a formée avec Din Djarin comme une nouvelle page dans la vie du chasseur de primes après qu’il était au seuil de la mort. Ne confondez pas! Cette union avec lui « L’équipe de commandement » Cela a peu à voir avec l’émergence d’un nouveau héros habillé en Mandalorien.

«Ça va être intéressant de voir sa dynamique grandir dans The Book of Boba Fett. C’est tout ce que je peux dire jusqu’à ce que vous le voyiez par vous-même. Ce ne sont pas les méchants. Ce ne sont pas non plus les gentils. Nous sommes les anti-héros. Et j’aime ça! Je pense que de cette façon, vous pouvez vous en sortir avec plus de choses « Wen a analysé. Le spectacle est en vedette Temuera Morrison comme Boba Fett, Ming-Na Wen comme Fennec Shand et viendra Disney + 29 décembre.

