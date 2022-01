Ming-Na Wen croise les doigts pour les agents du SHIELD Revival

Avec Charlie Cox et Vincent D’Onofrio reprenant leurs rôles dans des émissions auparavant non-MCU, la question dans l’esprit de nombreux fans est que d’autres personnages pourraient apparaître dans les futurs projets MCU. Quelques fans de l’émission ABC Les agents du SHIELD de Marvel utilisent les apparitions de D’Onofrio et Cox comme un cri de ralliement pour faire revivre le spectacle bien-aimé. Et maintenant, nous savons qu’au moins une des stars de la série, Ming-Na Wen, espère que le cri de ralliement des fans sera remarqué.

Dans les récents commentaires faits à Deadline, Wen a expliqué ce que les fans de la série signifiaient pour elle. « J’aime que notre petite base de fans s’agrandisse de plus en plus, parce que je pense que les gens commencent à revoir tous les épisodes et à se rendre compte à quel point c’était une série merveilleuse et j’aime les fans et les réactions des fans. » Interrogé sur la possibilité d’un réveil, Wen a ajouté : « On croise les doigts. Qui sait? »

Les agents du SHIELD de Marvel a couru pendant sept saisons sur ABC, s’inspirant des événements du premier Vengeurs film. L’émission est centrée sur une équipe d’agents du SHIELD dirigée par l’agent Phil Coulson, interprété par Clark Gregg, qui a repris son rôle dans les films, qui enquêtent sur des choses étranges et merveilleuses tout en combattant les forces d’Hydra. Dès le début de l’émission, lorsqu’il a été révélé que Coulson avait été sauvé de la mort par Loki lors des événements de Les Vengeurs en passant par le programme TAHITI (C’est un endroit magique… Ou peut-être pas tellement.) Les fans ont eu droit à une course folle d’intrigues constantes, d’audace et de plaisir alors que les agents du SHIELD ont sauvé le monde à plusieurs reprises.

Ming-Na Wen a joué le rôle de l’agent Melinda May, affectueusement connu par beaucoup comme la cavalerie malgré le fait qu’il déteste le surnom. L’agent May a été trié sur le volet par le directeur Fury pour constituer la meilleure équipe possible pour Coulson. De plus, elle a été mise dans l’équipe pour garder un œil sur Coulson au cas où quelque chose n’allait pas avec le traitement TAHITI. L’agent May est devenu la confidente la plus fiable de Coulson au cours de la série.

Malgré des liens avec le cinéma, comme plusieurs apparitions de Nick Fury de Samuel L. Jackson, Les agents du SHIELD de Marvel a viré dans son propre univers séparé. Et avec la révélation à la fin de Oeil de faucon que Laura Barton est, en fait, l’agent 13 (le numéro d’agent associé à Mockingbird dans les bandes dessinées), il est clair que Agents du SHIELD ne peut pas exister dans la même continuité que le plus grand univers cinématographique Marvel. Mais avec le Multivers maintenant ouvert, tout est vraiment possible.

Les fans de l’émission ont lancé un hashtag #SaveAgentsofSHIELD qui a rapidement commencé à faire son apparition sur Internet aujourd’hui. D’après les commentaires de Wen à Deadline, il semblerait qu’elle soit reconnaissante de l’amour et du soutien des fans pour la série.

Wen peut être vu comme Fennec Shand dans l'émission Disney + Le livre de Boba Fett, qui est un autre personnage qu'elle est très fière d'incarner. Les agents du SHIELD de Marvel est actuellement diffusé sur Netflix aux États-Unis. Et si vous recherchez un peu de contenu amusant sur Stan Lee, le patron de longue date de Marvel fait une apparition dans la saison 1, épisode 13.





