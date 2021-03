Ming-Chi Kuo esquisse la feuille de route de l’iPhone: pas d’encoche, plus de batterie, écran 120 Hz et même pliable en 2023

L’une des personnes avec la meilleure histoire de fuites sur Apple à ce jour est sans aucun doute Ming-Chi Kuo. L’analyste d’Internet Securities a certainement dépassé les iPhones d’Apple au fil des ans. Il veut aussi le faire avec les prochaines générations et prédit Certains iPhone si encoche, avec un meilleur écran, une meilleure batterie et même un écran pliable.





Selon une note aux analystes à laquelle 9to5Mac a pu accéder, Ming-Chi Kuo estime que L’iPhone 13 de cette année sera similaire à l’iPhone de l’année dernière. C’est-à-dire un design continu avec des améliorations plutôt internes et de petits détails polis.

La note suggère que la gamme d’appareils 2021 conserve les mêmes tailles que celles lancées en 2020, soit également un total de quatre modèles dont deux sont «Pro». Ce qu’il changerait, c’est qu’ils seront plus lourds, alors il pense qu’Apple introduira une nouvelle et plus grosse batterie en leur sein pour leur donner plus d’autonomie.

Une autre technologie que nous pourrions voir dans le prochain iPhone est Affichage 120Hz, quelque chose qu’Apple a déjà implémenté actuellement dans l’iPad Pro.

Finalement, la mention d’une encoche mineure ressort. L’encoche de l’iPhone est devenue une marque de fabrique après la disparition du bouton avant. Apparemment, Apple essaiera de le réduire en fabriquant des capteurs plus petits pour la caméra frontale et pour la reconnaissance faciale.

Plans pour 2023

Les les changements forts semblent être sauvés pendant deux ans. Ming-Chi Kuo a l’habitude de publier des fuites qui ressemblent davantage à des confirmations de rumeurs qui circulent depuis longtemps. Cette fois, cependant, il introduit des détails et des dates beaucoup plus risqués. Il suggère la disparition complète de l’encoche de l’iPhone en 2023 ou l’introduction d’un téléphone pliable.

Dans une autre note d’analyste que 9to5mac a accepté, l’analyste indique qu’Apple se prépare à lancer un téléphone sans encoche. Au lieu de cela, il intégrera le capteur d’empreintes digitales sous l’écran comme méthode d’authentification.

Et la caméra frontale? Venez avec deux options. Le premier est à utiliser par Apple une méthode mécanique telle qu’un périscope pour que la caméra frontale apparaisse. Le deuxième est qu’Apple utilise un panneau perforé qui laisse un trou dans l’écran juste pour la caméra. Similaire à celui popularisé par la série Galaxy de Samsung.

Enfin, l’analyste laisse entendre qu’Apple se prépare peut-être à présenter un téléphone à clapet. Comme il l’explique, il s’agira d’un iPhone pliable de 7,5 ou 8 pouces. Même s’il dit qu’Apple doit d’abord résoudre les défis de «la technologie clé de l’appareil mobile pliable». Pendant ce temps, Samsung et Huawei sont les plus risqués dans ce domaine.