Mineurs de données pour Assassin’s Creed: Valhalla a trouvé des fichiers pour une peau d’Iron Man avec un Unibeam monté sur la poitrine

Une nouvelle mise à jour importante pour Assassin’s Creed: Valhalla vient de sortir chez Ubisoft, et il a une fois de plus attisé la curiosité de nombreux joueurs.

Une personne qui a manifesté son intérêt était un mineur de données du nom de JorRaptor, qui a immédiatement commencé à parcourir de nouveaux fichiers.

À son grand étonnement, le passionné a découvert des costumes supplémentaires dans les fichiers cachés, notamment un costume Iron Man à part entière, un gant Thanos et d’autres tenues inattendues.

Il s’est avéré que l’armure est totalement fonctionnelle et vous permet même de tirer des faisceaux d’énergie, un peu comme dans les films Marvel. Dans un film unique, JorRaptor a présenté toute la collection de découvertes.

Il semble que les nouveaux produits cosmétiques n’aient rien à voir avec le partenariat étendu entre Ubisoft et Marvel. La conception des gants et de l’armure dans le jeu ne ressemble que fortement à celle des bandes dessinées; il ne les reproduit pas complètement.

Le casque ressemble plus à un stormtrooper de Star Wars qu’à l’armure de style Iron Man, qui est de la même couleur que dans le film. Le gant est dans la même situation ; il ne peut découvrir que des composants comparables.

Je dirais que la monture Chocobo était beaucoup plus surprenante à chevaucher dans les sables du désert que la monture mécanique d’Iron Man, ce qui peut être un peu déplacé pour l’Angleterre médiévale. La Fortnite-isation d’Assassin’s Creed continue.

Malgré les problèmes d’Ubisoft avec les annulations et les retards, Valhalla a bénéficié d’un calendrier de sortie quelque peu chargé.

Le grand ajout de Dawn of Ragnarok, qui a ajouté une tonne de quêtes de mythologie nordique au déjà énorme RPG en monde ouvert, a été publié par l’éditeur ce printemps.

Depuis la première sortie du jeu, Ubisoft a publié une extension Valhalla chaque année, et cette tendance ne semble pas s’arrêter. Par conséquent, cela ne me dérange pas que les créateurs mettent un peu plus de temps à peaufiner les skins, car personne ne les avait jamais anticipés dans un jeu Viking.