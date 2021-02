Minéral martien, rare sur Terre, retrouvé enfermé dans la glace antarctique

Les scientifiques qui forent plus d’un mile de profondeur dans la glace antarctique ont mis au jour un minéral rarement vu sur Terre mais trouvé en abondance sur Mars, Science Magazine a rapporté .

Le minéral jaune-brun, appelé jarosite, nécessite à la fois de l’eau et des conditions acides pour se former, selon la NASA – des conditions difficiles à trouver actuellement sur la planète rouge. Néanmoins, après la découverte de la jarosite par le rover Opportunity sur Mars en 2004, le minéral s’est retrouvé dans plusieurs endroits martiens, laissant les scientifiques se demander comment le minéral est devenu si commun, a rapporté Science.

Certains ont émis l’hypothèse que, lorsque la glace recouvrait la planète il y a des milliards d’années, de la poussière contenant les minéraux nécessaires – fer, sulfate et potassium – aurait pu être piégée à l’intérieur.

« Mars est un endroit tellement poussiéreux – tout est couvert de poussière », a déclaré l’auteur de l’étude Giovanni Baccolo, géologue à l’Université de Milan-Bicocca à Science. Mais alors que la glace aurait pu fournir l’environnement humide nécessaire à la transformation de la poussière acide en jarosite, les scientifiques n’ont jamais vu la poussière et la glace réagir chimiquement pour former le minéral.

Mais la découverte de particules de jarosite enfermées dans la glace de l’Antarctique peut soutenir la théorie, ont rapporté les chercheurs dans un article publié le 19 janvier dans la revue Nature Communications.

Sur Terre, la jarosite est un minéral rare qui apparaît dans les déchets miniers exposés à l’air et à la pluie, a rapporté la Science. Il peut également se former près des évents de volcans , selon la NASA. Baccolo et ses collègues ne s’attendaient jamais à trouver le minéral en Antarctique, a-t-il déclaré à Science; mais lorsque l’équipe a tiré du sol une carotte de glace d’environ 1 620 mètres de long, elle a trouvé des traces de particules de jarosite, plus petites que des grains de sable, enfouies dans les couches les plus profondes de la glace.

Après avoir examiné les particules au microscope électronique, l’équipe en a déduit que la jarosite s’était formée dans des poches à l’intérieur de la glace. Cette découverte laisse entendre que le minéral s’est formé de la même manière sur Mars, bien que sur la planète rouge, la jarosite apparaisse dans des «dépôts de plusieurs mètres d’épaisseur», et non comme quelques grains clairsemés, Megan Elwood Madden, géochimiste à l’Université de l’Oklahoma qui était pas impliqué dans la recherche, a déclaré à Science.

Ces plaques ultra-épaisses de jarosite peuvent s’être formées sur Mars car la planète rouge est beaucoup plus poussiéreuse que l’Antarctique, fournissant plus de matière première pour former la jarosite, a noté Baccolo. « Ce n’est que la première étape pour relier la glace profonde de l’Antarctique à l’environnement martien », a-t-il déclaré.

Vous pouvez en savoir plus sur la découverte sur Magazine scientifique .

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.