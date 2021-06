Minecraft : Speedrunner avoue avoir triché

Le Youtubeur à succès Rêver est dans ses courses de vitesse Minecraft connu. Cependant, dès la fin de 2020, ses fans soupçonnaient que quelque chose n’allait pas avec ses succès. Sa chance de trouver des objets importants et rares était tout simplement extrêmement élevée. Maintenant, Dream a annoncé qu’il avait en fait utilisé des astuces.

Les modérateurs du site speedrun.com ont analysé les vidéos de Dream et ont découvert que les chances de recevoir l’article diminuaient est de 1 : 177 milliards. Bien sûr, il aurait pu encore avoir de la chance, mais tout indiquait qu’il trichait.

Les modérateurs ont expliqué le sujet comme suit :

«Il n’y a aucune circonstance dans un cadre naturel où le troc et les gouttes de flammes peuvent créer une dépendance ou être déformées à un degré appréciable, encore moins assez fort pour produire ce résultat. Il n’y a aucun moyen de modifier par inadvertance ces valeurs pendant une course de vitesse RSG, et il n’y a pas non plus de moyen conventionnel de le faire exprès en utilisant uniquement des méthodes conventionnelles. La seule conclusion significative qui peut être tirée après cette analyse est que le jeu a été modifié par Dream pour manipuler les taux d’échange de billes et de chute de bâton. «