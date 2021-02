Minecraft Snapshot 21w06a ajoute enfin de nouveaux types de grottes à Minecraft!

Enfin, les gros morceaux de la mise à jour des grottes et des falaises d’été arrivent sous la forme bêta de Minecraft Édition Java. Snapshot 21w06a donne un premier aperçu des grands changements à venir dans les grottes plus tard cette année.

Cette première tranche de changements de grottes introduit deux types de nouvelle génération de grottes: les grottes de bruit et les aquifères.

Echo-ooo! Joueurs Java, préparez-vous à canaliser votre spéléologue intérieur, car l’instantané d’aujourd’hui présente un premier aperçu de la toute nouvelle génération de grottes tant attendue! Obtenez le cliché ici; lacs souterrains et tout: ↣ https://t.co/0JfINxWRfD ↢ pic.twitter.com/ERWSWgMBnR – Minecraft (@Minecraft) 10 février 2021

Ce sont les nouvelles grottes que nous avons vues pour la première fois dans la bande-annonce de Caves and Cliffs, et elles sont assez énormes. Cela comprend l’augmentation significative de la hauteur du monde, de sorte qu’il y ait plus de place pour se déplacer sous terre.

Les grottes de bruit sont une toute nouvelle façon de générer des grottes. Il y a beaucoup plus de variété dans les grottes, y compris les grottes de fromage bien nommées et les grottes de spaghetti. Des trous et des tunnels ondulés, «parfois larges comme des tagliatelles».

Tous les anciens systèmes de grottes et canyons naturels se produisent encore dans le monde, ce qui signifie que les nouveaux types de grottes fusionnent avec les anciens pour créer de nouveaux systèmes de grottes passionnants à explorer.

A côté des énormes nouvelles grottes naturelles se trouvent les aquifères. Ce sont des zones avec leur propre niveau d’eau naturel, séparé du niveau de la mer. Cela conduit à d’impressionnants lacs souterrains, suffisamment grands pour justifier la construction d’un bateau.

Les grottes et les canyons sous-marins ont maintenant été supprimés et les aquifères sont maintenant utilisés pour générer de l’eau dans les grottes. Vous pourrez également trouver une entrée à ces grottes en surface, tout comme les autres grottes de Minecraft.

Pour compenser ces énormes nouvelles grottes, les limites de construction et de génération de l’overworld ont été étendues. C’est la première fois (depuis longtemps) que Minecraft devient encore plus grand.

Les nombres spécifiques sont de 64 blocs vers le haut et 64 blocs vers le bas, une toute nouvelle gamme totale de 384 blocs! Les entités souterraines sont générées jusqu’à y-64. Minecraft va se sentir complètement différent.

Une fois que la mise à jour des grottes et des falaises arrivera à l’été 2021, la nouvelle génération de grottes sera complétée par tous les autres nouveaux biomes souterrains, avec des gemmes, de nouvelles sources de lumière et de la végétation souterraine.

Cet instantané introduit également quelques autres modifications et correctifs, principalement autour du nouveau bloc dripleaf ajouté dans l’instantané précédent. S’accroupir et sauter n’empêcheront plus un dripleaf de s’incliner, et les textures pour les racines suspendues et les petites dripleaves ont été mises à jour.

Minecraft Snapshot 21w06a est désormais jouable sur l’édition Java de Minecraft qui permet aux joueurs de tester les fonctionnalités avant qu’elles ne soient entièrement publiées avec la mise à jour Caves and Cliffs plus tard cette année.