Minecraft Snapshot 21w05a ajoute un tas de nouvelles plantes atmosphériques au jeu

Minecraft Snapshot 21w05a est la dernière mise à jour Java pour Minecraft et comprend de nombreuses nouvelles plantes. Il s’agit d’une mise à jour assez importante qui comprend des buissons d’azalées, des vignes des grottes et de nouvelles baies, et bien plus encore!

Les instantanés sont de petites mises à jour publiées tous les mois environ pour Minecraft et disponibles uniquement sur Java. Toutes ces petites mises à jour se poursuivent jusqu’à la mise à jour de Minecraft Caves and Cliffs de l’été 2021, la prochaine mise à jour énorme du jeu sur toutes les plateformes.

Le dernier instantané de Minecraft ajoute des parties de grottes luxuriantes de la mise à jour Caves and Cliffs. 👀https: //t.co/i6TSJr0H9Z – Jeux Windows Central (@WCGamingTweets) 3 février 2021

La mise à jour Caves and Cliffs va changer le visage de Minecraft en introduisant une nouvelle vie végétale, un éclairage et de nouveaux biomes, à la fois au-dessus du sol et dans les grottes les plus profondes et les plus sombres.

Toutes les nouvelles plantes ajoutent vraiment à l’atmosphère du jeu, telles que les vignes des cavernes et les baies brillantes dans les cavernes, et les tout nouveaux buissons d’azalées que vous trouverez parsemés au-dessus du sol.

Les vignes des cavernes poussent du plafond, tout comme les vignes en pleurs et une fois qu’elles sont complètement cultivées, elles ont une chance de donner naissance à des baies brillantes. Ce sont de nouvelles sources de lumière pour les grottes. Oh, et les renards mangent les baies!

Une autre nouvelle plante est le dripleaf. Cela a besoin d’humidité pour se développer – c’est en quelque sorte dans le nom – donc il ne poussera que sur de l’argile ou sous l’eau. Il existe deux formes de dripleaf – petite et grande.

Big dripleaf agit comme une plate-forme. Si vous vous tenez dessus trop longtemps, vous glisserez et tomberez. C’est un excellent moyen de créer de nouveaux parcours de parkour amusants. Le commerçant errant vendra parfois une petite plante à feuilles dérivées.

Les blocs de mousse et les tapis de mousse sont également de nouvelles façons de décorer votre maison et de trouver naturellement le frai dans la nature. Enfin, la fleur de spore est une énorme fleur qui fraye / peut être placée sur les plafonds, avec des particules qui en coulent.

D’autres changements dans l’instantané 21w50a de Minecraft incluent l’introduction d’un nouveau butin pour les noyeurs – des lingots de cuivre. Cela signifie que vous pouvez avoir une source réutilisable de cuivre avec une ferme Drowner. Les noyeurs ne laisseront plus tomber de lingots d’or.

Quelques petits changements ont été apportés à la neige poudreuse, comme l’extinction des flèches enflammées si elles entrent en contact avec la neige, et les squelettes se convertissent désormais en égarés s’ils sont gelés.

Vous pouvez également pousser la neige poudreuse avec des pistons et des pistons collants, et les renards peuvent marcher sur la neige poudreuse sans tomber! Ça a l’air juste.